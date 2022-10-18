Диетолог рассказала, кому противопоказана морская капуста

Эндокринолог, диетолог "СМ-Клиники" Наталья Антонова заявила, что морскую капусту (ламинарию) не рекомендуется употреблять людям, страдающим от проблем с желудочно-кишечным трактом, аллергии и других заболеваний. Подробностями эксперт поделилась в беседе с "Газетой.ru".

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По словам эксперта, также от морской капусты стоит отказаться пациентам с диагностированными гиперфункциями щитовидной железы. Дело в том, что содержащийся в продукте йод при попадании в организм начинает участвовать в синтезе гормонов щитовидной железы.

Кроме этого, ламинария противопоказана тем людям, у которых имеются проблемы со свертываемостью крови, детям младше трех лет, а детям более старшего возраста рекомендуется ограничить употребление морской капусты до 50 граммов не более двух раз в неделю.