Вяленые помидоры: готовим лето к зиме

Этот рецепт особо оценят любители итальянской кухни. Пикантные вяленые помидоры обрадуют вас ароматом лета, когда вы решите вкусить их морозным зимним днем. А уж если они собственного приготовления, то удовольствие получите в двойном размере!

Фото: Мир24 Мир24

«В прошлом году я в первый раз попробовала заготовить вяленые помидоры в оливковом масле. И знаете, это так удобно. Всю зиму кидала их всюду, куда можно и нельзя, – в пиццу, глазунью, макароны, супы, салаты. Поэтому наряду с замороженными ягодами, турецкой заправкой из сладкого перца, эти банки – мои фавориты. Будут спасать до нового урожая», – делится астанчанка Айжан Нургазинова.

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Считается, что этот деликатес появился на Сицилии – одной из самых солнечных местностей Италии. Учитывая жаркий климат, местным хозяйкам пришлось проявить изобретательность, чтобы сохранять томаты на долгий срок. Первые вяленые помидоры сушили на солнце. Это самый естественный, но и, конечно, долгий процесс приготовления деликатеса. Овощ просто делили на части, посыпали любимыми специями, сбрызгивали растительным маслом и оставляли на солнце подсушиваться. Вечером их заносили под навес, а утром вновь выставляли на солнце. Таким способом помидоры вялили от трех до семи дней, в зависимости от сорта и желаемого результата.

Когда помидоры доходили до нужной кондиции, их помещали в стеклянную банку, щедро полив оливковым маслом. Такую закуску особенно любили брать с собой в длинные плавания моряки, так как она долго хранилась и была калорийной и сытной.

Сейчас процесс приготовления намного упростился и сократился, спасибо от всех хозяек тому человеку, кто выдумал духовой шкаф!

Но, что важно – вкус итальянского деликатеса сохранился, несмотря на новую технологию приготовления.

Чтобы процесс шел быстрее, важно правильно выбрать сорт помидоров для вяления. Лучше брать плотные мясистые плоды продолговатой формы среднего размера. Спелость должна быть умеренной, недозревшие и перезревшие томаты не дадут хорошего вкуса.

«Сам рецепт очень простой: помидоры помыть, поделить пополам, посолить и запекать на пергаменте несколько часов при 100 градусах в режиме конверсии (значок пропеллера на духовке). Я оставляю щель в дверце духовки, чтобы не было много влаги. Можно добавить чеснок, сухую зелень по вкусу, к примеру, те же пряные прованские травы. Некоторые хозяйки слегка присыпают томаты еще и сахаром. Это тоже по желанию», – объясняет Айжан.

Подсушивать помидоры придется порядка 6-8 часов. Но в это время можно с чистой совестью заниматься другими домашними делами. Важно только смириться с мыслью, что готовые плоды в итоге уменьшатся в размерах примерно на 80 процентов. Поэтому лучше сразу закупаться помидорами в больших объемах.

Как определить готовность блюда? Помидоры считаются окончательно подвяленными, если при легком сдавливании из них не выделяется сырой сок.

Готовые помидоры аккуратно выкладываем в стерильные банки, заливаем маслом, в идеале – оливковым. Можно хранить в холодильнике, можно и при комнатной температуре.

«Мы с дочерью подсчитали расходы на продукты, и выходит, что каждая баночка по 0,5 литра будет стоить около 700-800 тенге (около 100 рублей). Это в несколько раз дешевле, чем от итальянских и не только производителей. Банки хватает надолго, потому что в ней умещается порядка 1,5 килограмма помидоров. Считаю, резон есть. И самое главное – вкуснее и приятнее есть свое», – утверждает Айжан.