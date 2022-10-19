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3 часа назад

Диетолог перечислила полезные свойства темного шоколада

Мир24

О пользе употребления темного шоколада для здоровья рассказала главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова, передает РИА «Новости».

Диетолог перечислила полезные свойства темного шоколада
Фото: Мир24Мир24

По словам специалиста, если употреблять в пищу сорта шоколада с высоким процентом содержания какао-бобов, то можно повысить продуктивность работы мозга и нормализовать артериальное давление. Объясняется это тем, что в какао-бобах содержится много антиоксидантов и биофлавоноидов.

«Небольшой квадратик темного шоколада действительно можно назвать полезным десертом», – подчеркнула диетолог.

По словам Стародубовой, умеренное потребление данного десерта снизит вероятность развития заболеваний сердца и сосудов. Но уровень содержания какао-бобов в этом шоколаде должен быть выше 75%.

Вместе с тем при всей пользе отдельных ингредиентов, которые входят в состав сладостей, конфеты рассматривать в качестве источника полезных веществ не следует, добавила эксперт.

«Полностью отказаться от любимых конфет сложно, но стоит учесть, что даже для здорового человека с нормальной массой тела сладости не являются продуктом на каждый день», – предупредила Стародубова.

По ее словам, вредные для здоровья конфеты можно заменить в рационе свежими фруктами, ягодами, а также пастилой и несладким мармеладом.

Еда,Антонина Стародубова,
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