Диетолог назвала наименее вредный фастфуд

Чрезмерное увлечение фастфудом может привести к нарушению обмена веществ в организме и грозит ожирением, а впоследствии даже диабетом. Поэтому в ситуации, когда есть выбор только между вредными перекусами, предпочтение лучше отдать менее жирным блюдам, рассказала в беседе с RT врач-диетолог Елена Соломатина.

Фото: Мир24 Мир24

По словам специалиста, полезным перекусом можно считать роллы и суши. Важно, чтобы блюда были свежими, не стоит употреблять их с соевым соусом из-за избытка в нем соли и консервантов.

К категории «полезного» фастфуда диетолог также отнесла пиццу без колбасы с большим количеством сыра, грибов и томатов.

«Картофель стоит брать деревенский – он полезнее, желательно его съесть с овощами. Если очень хочется бургер, лучше заменить булку на цельнозерновой хлеб и добавить больше овощей», – посоветовала эксперт.

Также медик предупредила о важности отказа от майонеза: в заведениях быстрого питания он, как правило, не очень высокого качества. Если без соуса никак не обойтись, то пусть он будет томатный, добавила врач.

К лапше быстрого приготовления можно добавить свежие овощи, продолжила диетолог, шаурму лучше брать без майонеза, а с куриных наггетсов снимать панировку. При этом не запивайте фастфуд холодными напитками, резюмировала врач.