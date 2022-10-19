Диетолог назвала наименее вредный фастфуд

Чрезмерное увлечение фастфудом может привести к нарушению обмена веществ в организме и грозит ожирением, а впоследствии даже диабетом. Поэтому в ситуации, когда есть выбор только между вредными перекусами, предпочтение лучше отдать менее жирным блюдам, рассказала в беседе с RT врач-диетолог Елена Соломатина.
По словам специалиста, полезным перекусом можно считать роллы и суши. Важно, чтобы блюда были свежими, не стоит употреблять их с соевым соусом из-за избытка в нем соли и консервантов.
К категории «полезного» фастфуда диетолог также отнесла пиццу без колбасы с большим количеством сыра, грибов и томатов.
«Картофель стоит брать деревенский – он полезнее, желательно его съесть с овощами. Если очень хочется бургер, лучше заменить булку на цельнозерновой хлеб и добавить больше овощей», – посоветовала эксперт.
Также медик предупредила о важности отказа от майонеза: в заведениях быстрого питания он, как правило, не очень высокого качества. Если без соуса никак не обойтись, то пусть он будет томатный, добавила врач.
К лапше быстрого приготовления можно добавить свежие овощи, продолжила диетолог, шаурму лучше брать без майонеза, а с куриных наггетсов снимать панировку. При этом не запивайте фастфуд холодными напитками, резюмировала врач.
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