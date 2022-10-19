Секреты приготовления домашних конфет

18 октября сладкоежки всех континентов отмечают Всемирный день конфет. Правда, сегодня уже мало кто помнит, что слово «конфета» ввели в обиход аптекари. Шоколадные конфеты они продавали как средство от нервных расстройств, а леденцы – как снадобье от кашля. И лишь много позже все эти сладости перекочевали в магазины. В честь сладкого праздника рецептами домашних конфет делятся шеф-повара ресторанов и сервисов доставки.
Самые древние прообразы конфет пришли к нам с Востока. Их делали из орехов и сухофруктов. Именно восточные сладости вдохновили шеф-кондитера ресторана «Дом №8» Тамару Мухину на создание этого рецепта.
Как приготовить:
Разогреть духовку до 170 градусов. Застелить противень пергаментом, распределить по нему орехи и поставить запекаться в разогретую духовку на 10-15 минут. Затем вытащить противень из духовки и дать орехам полностью остыть. Измельчить орехи при помощи блендера до крупной крошки, переложить в миску.
Измельчить в блендере финики, затем переложить их в миску с орехами. Добавить туда же свежевыжатый сок лайма, куркуму, цедру лимона и хорошо перемешать.
При помощи ложки сделать заготовки конфет весом примерно 25 г, а затем сформировать из них шарики. Готовые конфеты можно дополнительно декорировать обсыпкой из орехов или кокосовой стружки.
Этот и следующий рецепт – от шеф-повара сервиса доставки «Лента Онлайн».
Как приготовить:
Сахар и 1/2 стакана воды нагрейте на сковороде до полного растворения сахара. Поместите в полученный сироп орехи и карамелизуйте их. Выложите орехи на пергаментную бумагу, дайте остыть.
Сухое и сгущенное молоко, сахарную пудру и коньяк тщательно перемешайте до однородной консистенции. Из полученной массы сформуйте небольшие шарики, в середину каждого положите карамелизованный орех.
Шоколад растопите на водяной бане. Шарики с орехами внутри обмакните в растопленный шоколад, выложите на тарелку, покрытую пергаментом и поставьте в холодильник для застывания на 10–12 минут. Остывшие конфеты переложите в конфетницу и подавайте к чаю или кофе охлажденными. Храните их только в холодильнике.
Эти конфеты – самые простые в приготовлении. Главный секрет – не торопиться и дать заготовке хорошенько застыть. Убедитесь сами!
Как приготовить:
Мелко порубите шоколад. Смешайте его с арахисовым маслом и растопите на водяной бане. Перемешайте до однородности. Вмешайте маршмеллоу.
Застелите квадратную форму со стороной 20 см пищевой пленкой. Вылейте смесь, разровняйте. Поставьте в холодильник, дайте полностью застыть. Это займет не меньше 1 часа.
Нарежьте застывшую смесь квадратиками. Храните готовые конфеты в контейнере или пакете без доступа кислорода.
Ладду– это сладкие шарики размером с абрикос. Этот популярный в странах Южной Азии десерт готовят из манной крупы, гороховой или пшеничной муки – существует множество их видов. А вот коллектив онлайн-магазина «Утконос» предлагает заменить муку на дробленые орехи. Получится еще вкуснее!
Как приготовить:
Кешью и семена кунжута обжарьте по отдельности на сухой сковороде. Изюм, курагу и кешью пропустите через мясорубку или воспользуйтесь комбайном. Добавьте семена кунжута и хорошо перемешайте.
Из получившейся массы слегка намоченными руками скатайте небольшие шарики-ладду и обваляйте их в кокосовой стружке.
Этот рецепт тоже вполне веганский. Им, как и следующим, делится онлайн-магазин «Утконос».
Как приготовить:
В блендере прорубите 100 г сахарной пудры, кокоса и кокосовой стружки с щепоткой соли. Перемешайте и добавьте кокосовый йогурт, 1 чайную ложку кокосового масла и ванильный сахар. Все тщательно смешайте.
Слепите из полученной смеси короткие колбаски, похожие на конфетки, уберите в холодильник на 45 минут.
Приготовьте шоколад. Тщательно растопите масло какао и оставшееся кокосовое масло на медленном огне в кастрюле, активно помешивая, добавьте какао, 40 г сахарной пудры, 1 чайную ложку ванильного сахара и растительное масло. Все перемешайте венчиком.
Батончики окуните в горячий шоколад. Можно вместо этого сделать небольшой рисунок. Просто наберите немного шоколада в чайную ложку и зигзагами полейте сверху. Уберите в холодильник готовые конфеты на 2 часа.
Конечно, сейчас не самое клубничное время, но в супермаркетах ягоды все равно можно купить. Их потребуется не слишком много, а конфеты получатся по-настоящему праздничными.
Как приготовить:
Клубнику помойте и удалите хвостики.
Творог должен быть однородного цвета и плотный. Смешайте его с сахаром, ванильным сахаром и какао-порошком.
Возьмите немного смеси и раскатайте в плоский блинчик. Вложите внутрь ягоду, аккуратно оберните ее смесью и немного покатайте в ладонях, разравнивая поверхность конфеты, чтобы получился ровный шарик.
Кокосовую стружку всыпьте в тарелку и обваляйте в ней конфеты. Домашние конфеты с клубникой готовы!
Приятного аппетита!