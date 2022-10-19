Секреты приготовления домашних конфет

18 октября сладкоежки всех континентов отмечают Всемирный день конфет. Правда, сегодня уже мало кто помнит, что слово «конфета» ввели в обиход аптекари. Шоколадные конфеты они продавали как средство от нервных расстройств, а леденцы – как снадобье от кашля. И лишь много позже все эти сладости перекочевали в магазины. В честь сладкого праздника рецептами домашних конфет делятся шеф-повара ресторанов и сервисов доставки.

Фото: Мир24 Мир24

Веганские конфеты

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Самые древние прообразы конфет пришли к нам с Востока. Их делали из орехов и сухофруктов. Именно восточные сладости вдохновили шеф-кондитера ресторана «Дом №8» Тамару Мухину на создание этого рецепта.

Ингредиенты: Финики без косточек – 335 г

Орех кешью – 335 г

Орех миндаль – 335 г

Свежевыжатый сок лайма – 20 г

Цедра лимона – 17 г

Куркума – 7 г

Как приготовить:

Разогреть духовку до 170 градусов. Застелить противень пергаментом, распределить по нему орехи и поставить запекаться в разогретую духовку на 10-15 минут. Затем вытащить противень из духовки и дать орехам полностью остыть. Измельчить орехи при помощи блендера до крупной крошки, переложить в миску.

Измельчить в блендере финики, затем переложить их в миску с орехами. Добавить туда же свежевыжатый сок лайма, куркуму, цедру лимона и хорошо перемешать.

При помощи ложки сделать заготовки конфет весом примерно 25 г, а затем сформировать из них шарики. Готовые конфеты можно дополнительно декорировать обсыпкой из орехов или кокосовой стружки.

Домашние конфеты с коньяком

Этот и следующий рецепт – от шеф-повара сервиса доставки «Лента Онлайн».

Ингредиенты: Сахарный песок – 75 г

Фундук – 25 шт.

Молоко сухое – 300 г

Сгущенное молоко – 150 г

Сахарная пудра – 6 ст. л.

Коньяк – 25 мл

Шоколад темный – 100 г

Как приготовить:

Сахар и 1/2 стакана воды нагрейте на сковороде до полного растворения сахара. Поместите в полученный сироп орехи и карамелизуйте их. Выложите орехи на пергаментную бумагу, дайте остыть.

Сухое и сгущенное молоко, сахарную пудру и коньяк тщательно перемешайте до однородной консистенции. Из полученной массы сформуйте небольшие шарики, в середину каждого положите карамелизованный орех.

Шоколад растопите на водяной бане. Шарики с орехами внутри обмакните в растопленный шоколад, выложите на тарелку, покрытую пергаментом и поставьте в холодильник для застывания на 10–12 минут. Остывшие конфеты переложите в конфетницу и подавайте к чаю или кофе охлажденными. Храните их только в холодильнике.

Шоколадные конфеты с арахисовой пастой и маршмеллоу

Эти конфеты – самые простые в приготовлении. Главный секрет – не торопиться и дать заготовке хорошенько застыть. Убедитесь сами!

Ингредиенты: Шоколад темный – 340 г

Арахисовое масло – 300 мл

Маршмеллоу мини – 200 г

Как приготовить:

Мелко порубите шоколад. Смешайте его с арахисовым маслом и растопите на водяной бане. Перемешайте до однородности. Вмешайте маршмеллоу.

Застелите квадратную форму со стороной 20 см пищевой пленкой. Вылейте смесь, разровняйте. Поставьте в холодильник, дайте полностью застыть. Это займет не меньше 1 часа.

Нарежьте застывшую смесь квадратиками. Храните готовые конфеты в контейнере или пакете без доступа кислорода.

Ладду из сухофруктов

Ладду– это сладкие шарики размером с абрикос. Этот популярный в странах Южной Азии десерт готовят из манной крупы, гороховой или пшеничной муки – существует множество их видов. А вот коллектив онлайн-магазина «Утконос» предлагает заменить муку на дробленые орехи. Получится еще вкуснее!

Ингредиенты: Изюм белый без косточек – 150 г

Курага – 150 г

Кешью – 100 г

Белый кунжут – 3 ст. л.

Кокосовая стружка + для обсыпки – 2 ст. л.

Как приготовить:

Кешью и семена кунжута обжарьте по отдельности на сухой сковороде. Изюм, курагу и кешью пропустите через мясорубку или воспользуйтесь комбайном. Добавьте семена кунжута и хорошо перемешайте.

Из получившейся массы слегка намоченными руками скатайте небольшие шарики-ладду и обваляйте их в кокосовой стружке.

Кокосовые конфеты

Этот рецепт тоже вполне веганский. Им, как и следующим, делится онлайн-магазин «Утконос».

Ингредиенты: Кокос – 100 г

Йогурт кокосовый – 100 г

Ванильный сахар – 2 ч. л.

Кокосовое масло – 2 ч. л.

Сахарная пудра – 140 г

Соль – 1 щепотка

Кокосовая стружка – 100 г

Какао-порошок – 20 г

Какао масло – 30 г

Растительное масло – 1 ст. л.

Как приготовить:

В блендере прорубите 100 г сахарной пудры, кокоса и кокосовой стружки с щепоткой соли. Перемешайте и добавьте кокосовый йогурт, 1 чайную ложку кокосового масла и ванильный сахар. Все тщательно смешайте.

Слепите из полученной смеси короткие колбаски, похожие на конфетки, уберите в холодильник на 45 минут.

Приготовьте шоколад. Тщательно растопите масло какао и оставшееся кокосовое масло на медленном огне в кастрюле, активно помешивая, добавьте какао, 40 г сахарной пудры, 1 чайную ложку ванильного сахара и растительное масло. Все перемешайте венчиком.

Батончики окуните в горячий шоколад. Можно вместо этого сделать небольшой рисунок. Просто наберите немного шоколада в чайную ложку и зигзагами полейте сверху. Уберите в холодильник готовые конфеты на 2 часа.

Домашние конфеты с клубникой

Конечно, сейчас не самое клубничное время, но в супермаркетах ягоды все равно можно купить. Их потребуется не слишком много, а конфеты получатся по-настоящему праздничными.

Ингредиенты: Творог – 200 г

Клубника – 200 г

Сахар – 2 ст. л.

Ванильный сахар – 3 ч. л.

Какао-порошок – 3 ст. л.

Кокосовая стружка – 200 г

Как приготовить:

Клубнику помойте и удалите хвостики.

Творог должен быть однородного цвета и плотный. Смешайте его с сахаром, ванильным сахаром и какао-порошком.

Возьмите немного смеси и раскатайте в плоский блинчик. Вложите внутрь ягоду, аккуратно оберните ее смесью и немного покатайте в ладонях, разравнивая поверхность конфеты, чтобы получился ровный шарик.

Кокосовую стружку всыпьте в тарелку и обваляйте в ней конфеты. Домашние конфеты с клубникой готовы!