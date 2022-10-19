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34 минуты назад

Как правильно употреблять чеснок: польза, вред и противопоказания

FBM.ru

Чеснок очень широко используется в народной медицине, а также в кулинарии. Он обладает рядом полезных свойств, но также имеет и противопоказания к применению. Калорийность чеснока составляет 149 ккал на сто грамм продукта, при этом 6,5 г белка, 0,5 г жира и почти 30 г углеводов.

Польза, вред и противопоказания чеснока
Фото: FBM.ruFBM.ru

Чеснок содержит эфирные масла, витамины С и группы В, а также микроэлементы: калий, кальций, селен, фосфор, магний, натрий, железо, цинк и марганец. Он является природным антибиотиком, поскольку содержит аллицин, обладающий иммуностимулирующими свойствами, а также укрепляющий сосуды и сердечно-сосудистую систему в целом.

В состав этого овоща входит более двух тысяч активных веществ, которые благотворно влияют на организм. В частности, он снижает уровень “плохого” холестерина, расширяет сосуды и тем самым способствует нормализации артериального давления, борется с вредными бактериями и многое другое.

Несмотря на огромный спектр положительных эффектов для организма, употреблять его следует очень умеренно. Эфирные масла, содержащиеся в чесноке, могут вызвать нарушения сердечного ритма, а также образование желчных камней. Достаточно съедать половину или один зубчик чеснока в день. В этом количестве содержится около 3000-6000 мкг аллицина, который необходим организму.

Максимальная доза – 3-5 зубчиков свежего чеснока в день, иначе могут возникнуть негативные последствия. Неправильное употребление продукта может спровоцировать тахикардию, аллергические реакции, изжогу, метеоризм и диарею.

Противопоказаниями к употреблению чеснока в чистом виде являются заболевания печени и почек, бронхиальная астма, эпилепсия, геморрой, гастрит, язва желудка и двенадцатиперстной кишки. В больших количествах чеснок вреден беременным и кормящим женщинам, а также маленьким детям.

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