Диетолог назвала россиянам самые вредные конфеты

Член национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова объяснила, какие сладости являются самыми вредными для здоровья.

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В беседе с журналистами кандидат медицинских наук отметила, что конфеты, в которых находится много сахара, ароматизаторов и красителей, являются самыми вредными для здоровья человека. По словам врача-диетолога, вред зависит от количества съеденных сладостей, а также от частоты их употребления и других углеводов в рационе, передает издание URA.RU.

Медик напомнила, что на сегодняшний день существуют конфеты, в которых нет сахара.

– В настоящее время представлены конфеты и сладости без добавления сахара, например на стевии, а также на основе ягод и фруктов. Также шоколад рекомендуется выбирать с содержанием какао не менее 50-60%, желательно с натуральным маслом какао, а не заменители, – посоветовала врач.