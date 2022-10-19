5 продуктов, богатых цинком: cписок продуктов, где есть цинк

Никакие средства не спасут волосы и ногти, если есть дефицит этого микроэлемента.

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К дефициту цинка склонны почти 20% населения Земли. Нехватка этого элемента может привести к нарушениям работы внутренних органов, ухудшению состояния волос, ногтей и кожи. Восполнить содержание цинка поможет полноценный и сбалансированный рацион.

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Организм усваивает примерно половину того количества цинка, который есть в продукте. Старайтесь есть как можно больше свежих овощей и фруктов, богатых элементом, так как кулинарная обработка растительной пищи, в том числе размалывание злаков, ведёт к потере 50-80% цинка.

Рассказываем, какие пять продуктов стоит добавить в рацион, чтобы восполнить недостаток микроэлемента.

Это общие рекомендации, которые могут не подойти некоторым. При составлении рациона учитывайте свои индивидуальные особенности: аллергию, непереносимость некоторых видов продуктов и т. п.

Тыквенные семечки

В сырых семечках огромное количество цинка (около 10 мг на 100 г) — это примерно 70% суточной нормы. Тыквенные семечки — источник клетчатки, антиоксидантов, витаминов и минералов.

В день взрослому человеку можно съедать 30 г. Добавляйте их в готовые блюда или используйте в качестве перекуса.

Яйца

Куриное яйцо, а именно желток, содержит 3 мг цинка на 100 г — это 26% суточной нормы для взрослого. В яйцах также есть кальций, магний, фосфор, железо, йод и другие полезные вещества. Кроме того, это отличный источник легкоусваиваемого белка.

В день рекомендуется съедать не более двух яиц. Можно ли есть их каждый день, читайте в статье по рассылке.

Устрицы

В 100 г устриц — от 70 до 80 мг цинка, пятикратная суточная норма этого элемента. Устрицы поддерживают функционирование щитовидной железы и иммунной системы. Кроме того, цинк, который мы получаем из морепродукта, улучшает здоровье сетчатки, защищает глаза от инфекций и паразитов.

Кунжут

В кунжуте содержатся витамины, аминокислоты, белки и, конечно же, цинк. В 100 г — примерно 7,5 мг цинка. Семена помогают восстановить силы после болезни, укрепляют нервную систему и предотвращают развитие заболеваний сердца.

Кунжут можно есть каждый день, понемногу добавляя в готовые блюда: салаты, супы, боулы.

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