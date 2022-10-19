Почему нельзя ставить горячее в холодильник

Многие хозяйки отправляют горячие блюда в холодильник прямиком с плиты. Но мало кто задумывается о том, что эта привычка может навредить здоровью. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

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При температуре от +4 до +60 в еде крайне быстро размножаются бактерии, которые способны вызвать пищевое отравление. Вот почему после приготовления нужно либо поддерживать блюдо горячим, либо остудить его и только после этого убрать в холодильник.

Оптимальная температура внутри холодильника – от +2 до +4 градусов. Если вы поставите на полку теплую еду, воздух внутри устройства немного нагреется, но оно быстро справится с задачей охлаждения.

Но если вы поставите в холодильник горячую кастрюлю, холодильнику понадобится больше времени для восстановления оптимальной температуры внутри. А значит, все это время в тепле будут размножаться бактерии, которые могут спровоцировать пищевое отравление. Важно отметить, что холод не убивает их, а лишь останавливает рост.

И это еще не все. Горячая посуда в холодильнике может повысить температуру в камере, что также приведет к порче других продуктов.

Чтобы избежать отравления, важно следовать ряду простых рекомендаций. Не оставляйте готовое блюдо в тепле более чем на два часа. Если в помещении жарко (+32 градуса и выше), еду можно держать в таких условиях не больше часа.