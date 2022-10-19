Пять вкусных рецептов рулета из лаваша

Рулеты из лаваша можно приготовить с самым разным сочетанием ингредиентов.

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Эксперты Food ru рассказали, что один из самых вкусных рецептов – это лаваш с крабовыми палочками.

Также в рулет стоит добавить свежие огурцы и помидоры, авокадо и зелень, смазав лаваш творожным сыром. Блюдо можно дополнить консервированной кукурузой.

Рулет готовят также с курицей, мясом, ветчиной или жирной рыбой. Дополнить блюдо можно грибами, яйцами, твёрдым сыром, зеленью и овощами. Лаваш стоит смазать соусом, таким как майонез, кетчуп, песто или ткемали.

Заменить свежие овощи в рулете можно маринованными. Например, стоит добавить корейскую морковь, корнишоны, перец чили.

Также рулет из лаваша можно сделать сладким. В блюдо нужно добавить творог и фрукты, мёд или варенье, сметану. Чтобы рулет держал форму, его стоит оставить в холодильнике на несколько минут.

Рулет можно сделать полностью из морепродуктов. В этом случае следует добавлять слабосолёную рыбу, икру, крабовые палочки, овощи и зелень, а также творожный сыр и авокадо.

Для приготовления лучше всего использовать армянский тонкий лаваш, все ингредиенты нужно резать мелко и тонко, чтобы они хорошо поместились.