4 продукта, которыми можно заглушить голод на диете

Сельдерей, белок куриного яйца, морковь и отруби являются продуктами, которые помогут заглушить аппетит на диете. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, терапевт Наталья Лазуренко.

Фото: Сетевое издание m24.ru Сетевое издание m24.ru

"В рационе в любом случае, снижает ли вес человек или удерживает его, должен быть полный набор и белков, и жиров, и углеводов. Сельдерей в данном случае выполняет функцию углевода – источника энергии с очень низким калоражем", – уточнила эксперт.

Специалист отметила, что можно съедать 300 граммов сельдерея в день в любое время суток, в том числе после 18:00. К этому углеводу следует добавить белок куриного яйца, продолжает Лазуренко.

"Он идеальный по своему составу. Содержит полный набор незаменимых аминокислот, то есть тех, которые организм не может синтезировать самостоятельно. Поэтому он безупречен. Любой белковый продукт – мясо или птицу – мы будем сравнивать именно с яичным белком по составу аминокислот", – сказала эксперт в интервью программе "Доктор 24".

По ее словам, можно использовать два яйца без желтка утром на завтрак, затем пару – в качестве перекуса и еще два – ближе к обеду. Следующий полезный продукт – это морковь.

"Это источник витаминов группы B, необходимых для адекватной работы центральной нервной системы, витамина А, который заботится о ногтях, о волосах, о красоте и здоровье кожи. Также этот продукт содержит много сложной клетчатки", – подчеркнула терапевт.

Лазуренко посоветовала съедать в день в качестве перекуса одну морковь в свежем виде строго до 18:00. Другой полезный продукт для тех, кто соблюдает диету, – отруби.