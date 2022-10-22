Все жиры в пище вредны и приносят лишние килограммы: правда или миф

Многие из нас могут считать, что жиры в пище обязательно приводят к лишним килограммам. О том, правда это или нет, читайте в материале "Рамблера".
Хотя употребление жирной пищи может показаться исключительно вредным, некоторые жиры могут играть важную роль в поддержании здоровья вашего сердца.
Существует четыре основных типа жиров:
На самом деле, здоровые жиры необходимы для поддержания здоровья и, как было доказано, защищают нас от ряда хронических заболеваний, особенно болезней сердца.
К полезным жирам относят мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры, содержащиеся в орехах и семечках, оливках, оливковом масле и авокадо.
Жиры омега-3 представляют собой тип полиненасыщенных жиров, которые могут помочь:
Омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в жирной рыбе, грецких орехах, семенах льна, семенах чиа и соевых бобах.
Доказано, что здоровые жиры помогают снизить уровень «плохого» холестерина ЛПНП и повысить уровень «хорошего» холестерина ЛПВП, снижая риск сердечных заболеваний.
К продуктам, содержащим полезные мононенасыщенные жиры, относятся:
Морские:
Жирная рыба, такая как тунец, лосось и сардины
Гребешки
Моллюски.
Растительные:
Грецкие орехи
Льняное семя
Семена чиа
Масла
Животные:
Яйца
Курица
Говядина.
Вредные насыщенные жиры можно найти как в животных, так и в растительных продуктах. При употреблении меньшего количества насыщенных жиров важны продукты, которыми вы их заменяете.
Продукты, которые обычно содержат насыщенные жиры:
Специалисты называют следующие продукты, содержащие трансжиры, которых следует есть меньше: