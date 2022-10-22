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21 минуту назад

Все жиры в пище вредны и приносят нам лишние килограммы: правда или миф

Диана Товсепова

Многие из нас могут считать, что жиры в пище обязательно приводят к лишним килограммам. О том, правда это или нет, читайте в материале "Рамблера".

Все жиры в пище вредны и приносят лишние килограммы: правда или миф
Фото: PxherePxhere

Хотя употребление жирной пищи может показаться исключительно вредным, некоторые жиры могут играть важную роль в поддержании здоровья вашего сердца.

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Существует четыре основных типа жиров:

  • Мононенасыщенные жиры
  • Полиненасыщенные жиры (омега-3 и омега-6)
  • Насыщенные жиры
  • Трансжиры

На самом деле, здоровые жиры необходимы для поддержания здоровья и, как было доказано, защищают нас от ряда хронических заболеваний, особенно болезней сердца.

К полезным жирам относят мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры, содержащиеся в орехах и семечках, оливках, оливковом масле и авокадо.

Жиры омега-3 представляют собой тип полиненасыщенных жиров, которые могут помочь:

  • Снизить частоту сердечных сокращений и улучшение сердечного ритма;
  • Снизить риск образования тромбов;
  • Снизить артериальное давление;
  • Улучшить работу кровеносных сосудов;
  • Задержать образование бляшек (жировых веществ) в артериях.

Омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в жирной рыбе, грецких орехах, семенах льна, семенах чиа и соевых бобах.

Доказано, что здоровые жиры помогают снизить уровень «плохого» холестерина ЛПНП и повысить уровень «хорошего» холестерина ЛПВП, снижая риск сердечных заболеваний.

К продуктам, содержащим полезные мононенасыщенные жиры, относятся:

  • Авокадо
  • Несоленые орехи, такие как миндаль, кешью и арахис
  • Оливки
  • Кулинарные масла, изготовленные из растений или семян: оливковое, рапсовое, арахисовое, подсолнечное, соевое и кунжутное.

Старайтесь получать омегу-3 из трех типов источников:

Морские:

Жирная рыба, такая как тунец, лосось и сардины

Гребешки

Моллюски.

Растительные:

Грецкие орехи

Льняное семя

Семена чиа

Масла

Животные:

Яйца

Курица

Говядина.

Действительно вредные жиры

Вредные насыщенные жиры можно найти как в животных, так и в растительных продуктах. При употреблении меньшего количества насыщенных жиров важны продукты, которыми вы их заменяете.

Продукты, которые обычно содержат насыщенные жиры:

  • Кокосовое масло
  • Пальмовое масло (часто называемое растительным маслом в продуктах)
  • Обработанные продукты, такие как печенье, торты, выпечка, пироги и еда на вынос
  • Сало
  • Жир на мясе
  • Кожа на курице и другой птице
  • Обработанное мясо или мясные деликатесы, такие как салями, ветчина и бекон
  • Мороженое.

Специалисты называют следующие продукты, содержащие трансжиры, которых следует есть меньше:

  • Продукты, приготовленные во фритюре
  • Печенье, торты и выпечка
  • Масло
  • Еда на вынос, например гамбургеры, пицца и чипсы
  • Продукты, в составе которых указаны «гидрогенизированные масла» или «частично гидрогенизированные растительные масла».
Еда,
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