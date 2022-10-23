Макароны — это вредно и калорийно: правда или миф

Макароны, также как и все мучное, кажутся многим сплошными лишними калориями и вредом для здоровья. Но почему-то в Италии, где царит настоящий культ пасты, нет аномально высокого процента людей с ожирением — большинство любителей пасты остаются стройными. О том, правда ли макароны настолько вредны, читайте в материале "Рамблера".

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Когда речь идет о здоровье и ширине талии, макароны имеют плохую репутацию. Однако, на самом деле, это совсем не так.

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Макароны для здоровья

Макаронные изделия обычно имеют низкий гликемический индекс (ГИ). ГИ пищи определяет, насколько быстро наш организм расщепляет углеводы на глюкозу и всасывает их в кровь, чтобы мы могли использовать их для получения энергии.

Макароны с низким гликемическим индексом перевариваются медленно, а это означает, что они обеспечивают более продолжительную постоянную энергию. Углеводы с высоким ГИ, как правило, вызывают резкий скачок уровня сахара в крови, а затем падение.

Продукты с низким ГИ могут помочь повысить уровень концентрации, контролировать вес и помочь справиться с диабетом.

Наука показывает, что употребление пасты в рамках сбалансированной диеты с низким ГИ не приводит к увеличению веса и может быть полезным для поддержания здорового веса.

Включение качественных углеводов, таких как макароны, в пищу полезно для предотвращения значительных колебаний уровня сахара в крови, что помогает контролировать тягу к еде. Макароны также являются нежирной пищей, просто помните, с каким соусом вы их сочетаете.

Эксперты также рассказывают том, что макароны приобретают еще одно свойство, если их подогреть. Так, исследования показывают, что приготовление, охлаждение и последующий подогрев макаронных изделий могут увеличить количество содержащегося в макаронах резистентного крахмала.

Резистентный крахмал — это тип клетчатки, которая сопротивляется перевариванию в тонком кишечнике и проходит весь путь до толстой кишки, где играет важную роль в качестве топлива для здоровых кишечных бактерий.

Как сделать макароны полезнее

Пасту рекомендуется варить аль денте (слегка твердая снаружи и мягкая внутри). Помимо того, что макароны не становятся переваренными и мягкими, макароны al dente полезнее, потому что у них более низкий ГИ.

Правильный соус — это прекрасная возможность добавить к макаронам овощи, чтобы блюдо содержало больше питательных веществ. Для этого подойдут овощные соусы или соусы с кабачками, брокколи, грибами, зеленью.

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