Рейтинг «радиоактивной» еды

Чтобы в организм попала радиация, не обязательно ночевать у Чернобыльской атомной электростанции. Достаточно что-нибудь поесть. Радионуклиды проникают в нас с хлебом, молоком, мясом, овощами и фруктами. Последнее должно особенно «понравиться» вегетарианцам и зожникам. С другой стороны, нейтрализовать воздействие «фонящей» еды тоже довольно просто. И необязательно бежать за йодом.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Радионуклиды — это такие атомы, ядра которых нестабильны и испытывают радиоактивный распад. Большинство нуклидов радиоактивны. Еда тоже содержит такие атомы. В МЧС составили рейтинг наиболее «фонящей» еды.

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Больше всего радионуклидов бывает в хлебобулочных и мучных продуктах, а также в крупах. Просто злаки впитывают радиоактивные атомы из воды и почвы. А потом всё это «добро» проникает в нас.

Второй главный поставщик радиации в организм человека — молоко. При этом часто его почему-то рекомендуют для борьбы с радиоактивным воздействием. Далее в списке следуют картофель, овощи и фрукты. Так что вегетарианцам и зожникам особенно расслабляться не стоит — растительная пища бывает опасной.

Мясо и рыба тоже могут быть заряжены радиацией. Особенно опасной в этом плане бывает контрафактная говядина, которую привозят с заражённых радиацией территорий. До сих пор на таких землях живут люди и выращивают там крупный рогатый скот, рассказали в Роспотребнадзоре. Обычно подобным мясом торгуют с автомашин вдоль трасс или во дворах жилых домов.

То же самое относится и к рыбе. Магазинная всё же проходит ветеринарный контроль. Специалисты смотрят, где её выловили, безопасна ли она и есть ли в ней что-то вредное.

Наконец, радиацию можно подхватить из грибов. Они впитывают всё из почвы и воздуха, как губка. Поэтому не стоит удивляться, когда кто-то травится, отведав даже съедобные и правильно приготовленные грибы.

Чем же защититься?

Считается, что нейтрализовать негативное воздействие радиации можно только йодом и лекарствами-блокираторами. Но есть способы и поприятнее. К примеру, эксперты советуют бокал красного вина. Оно связывает свободные радикалы — вещества, которые образуются под действием радиации.