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11 минут назад

Диетолог Ковальков посоветовал воздержаться от ежедневного употребления риса

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Врач-диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков посоветовал воздержаться от ежедневного употребления риса.

Диетолог посоветовал воздержаться от ежедневного употребления риса
Фото: pixabay.compixabay.com

«Если вы раз в месяц, раз в две недели съедаете чашку риса, ничего страшного в этом нет. Как ещё можно себя обезопасить — очень низкий гликемический индекс у пропаренного риса, это идеальный выбор. Также достаточно низкий гликемический индекс имеют рис сорта басмати и твёрдый рис для плова», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, людям с повышенным уровнем инсулина желательно вообще отказаться от риса.

Ранее диетолог доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в разговоре с Nation News рассказал, как использовать лечебные травы.

Еда,Михаил Гинзбург,Алексей Ковальков,
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