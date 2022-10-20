Диетолог посоветовал воздержаться от ежедневного употребления риса

«Если вы раз в месяц, раз в две недели съедаете чашку риса, ничего страшного в этом нет. Как ещё можно себя обезопасить — очень низкий гликемический индекс у пропаренного риса, это идеальный выбор. Также достаточно низкий гликемический индекс имеют рис сорта басмати и твёрдый рис для плова», — заявил он в беседе с радио Sputnik.