Чем отличаются сладости, сделанные на фруктозе

Люди часто в попытках похудеть употребляют сладости, за основу для которых взята фруктоза или заменитель сахара. Наталья Круглова, эксперт национальной ассоциации диетологов, рассказала «ФедералПресс», действительно ли меньше вреда от сладостей, если они сделаны на фруктозе или сахарозаменителе.
«Сахарозаменители, которые продаются или используются для приготовления сладких продуктов, уже неплохо проверены. С точки зрения безопасности использовать их можно. Как правило, у человека может возникнуть лишь индивидуальная реакция», – отметила специалист.
Круглова подчеркнула, что стоит обращать внимание, как человек использует эти продукты. Фруктоза и мед так же калорийны, как сахар.
«При выборе диетических сладостей стоит обращать внимание на состав, потому что людям кажется, что таких сладостей можно съесть в два раза больше, чем обычных. Однако в составе продукта могут быть вещества не с нулевой калорийностью», – подытожила Круглова.
Ранее Наталья Круглова рассказала «ФедералПресс», что россиянам, которые имеют проблемы с ЖКТ, нужно придерживаться определенной диеты.