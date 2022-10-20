Диетолог рассказала, какими продуктами можно заедать стресс

Еда может помочь справиться со стрессом и при этом не навредить организму. Ключевой вопрос здесь состоит в том, какие продукты для этого выбирает человек. Об этом рассказала врач-диетолог Римма Мойсенко.

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В качестве природного источника магния, антиоксидантов и микроэлементов, обеспечивающих спокойствие, эксперт рекомендует использовать орехи. Лучше покупать орехи в скорлупе или замачивать их на ночь перед употреблением.

"Макадамия, пекан, кедровые орешки — наиболее подходящие варианты", — отметила диетолог в комментарии «Радио 1».

Также стоит добавить в рацион теплую пищу. Например, привычный в летний период салат из свежих огурцов и помидоров можно заменить на теплую овощную смесь, запеченную в духовке или приготовленную на пару. Также стоит чаще готовить супы.

Диетолог порекомендовала чаще готовить блюда с тыквой. Супы, каши и салаты с нею в составе стоит взять на заметку, поскольку в тыкве содержится достаточное количество природной фруктозы.

Ранее диетолог Александр Андреев сообщил, что квашеная капуста и ее рассол оказывают благотворное влияние на многие системы организма. Этот продукт содержит в себе большое количество витаминов, передает RT.