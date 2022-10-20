Рулетики с мясом, которые удивят необычным вкусом

Иногда хочется приготовить на ужин что-то сытное, вкусное и нетривиальное. На помощь придет рецепт от популярного кулинара.
Раиса Алибекова в своем телеграм-канале поделилась рецептом рулетиков с фаршем. Сытное блюдо порадует домочадцев, а гости точно попросят добавки.
Для начала нужно замесить тесто из муки, воды, яйца и соли. Фарш смешать с луком, добавить к нему соль и любимые специи.
Тесто тонко раскатать и нарезать на квадратики. На него выложить кусочек фарша и закрутить в рулетики.
На сковороде или кастрюле обжарить лук и морковь на масле около 5 минут. Добавить томатную пасту.
Выложить ломтики картофеля и сверху на них рулетики.
Залить все водой так, чтобы она слегка прикрывала рулетики, накрыть крышкой и томить 40 минут.
Приятного аппетита!