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2 часа назад

Рулетики с мясом, которые удивят необычным вкусом

Крестьянская жизнь

Иногда хочется приготовить на ужин что-то сытное, вкусное и нетривиальное. На помощь придет рецепт от популярного кулинара.

Рулетики с мясом, которые удивят необычным вкусом
Фото: Крестьянская жизньКрестьянская жизнь

Раиса Алибекова в своем телеграм-канале поделилась рецептом рулетиков с фаршем. Сытное блюдо порадует домочадцев, а гости точно попросят добавки.

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

Тесто:
  • мука – 220 г,
  • соль – 1/2 ч. л.,
  • вода ~ 70 мл,
  • яйцо – 1 шт.
Начинка:
  • фарш – 500 г,
  • лук – 1 шт.,
  • соль + любимые специи.
А также:
  • картофель – 4 шт.,
  • морковь – 1 шт.,
  • лук – 1 шт.,
  • соль, перец – по вкусу;
  • вода ~ 500 мл,
  • растительное масло для жарки.

Для начала нужно замесить тесто из муки, воды, яйца и соли. Фарш смешать с луком, добавить к нему соль и любимые специи.

Тесто тонко раскатать и нарезать на квадратики. На него выложить кусочек фарша и закрутить в рулетики.

На сковороде или кастрюле обжарить лук и морковь на масле около 5 минут. Добавить томатную пасту.

Выложить ломтики картофеля и сверху на них рулетики.

Залить все водой так, чтобы она слегка прикрывала рулетики, накрыть крышкой и томить 40 минут.

Приятного аппетита!

Еда,
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