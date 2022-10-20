Рулетики с мясом, которые удивят необычным вкусом

Иногда хочется приготовить на ужин что-то сытное, вкусное и нетривиальное. На помощь придет рецепт от популярного кулинара.

Фото: Крестьянская жизнь Крестьянская жизнь

Раиса Алибекова в своем телеграм-канале поделилась рецептом рулетиков с фаршем. Сытное блюдо порадует домочадцев, а гости точно попросят добавки.

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

Тесто: мука – 220 г,

соль – 1/2 ч. л.,

вода ~ 70 мл,

яйцо – 1 шт.

Начинка: фарш – 500 г,

лук – 1 шт.,

соль + любимые специи.

А также: картофель – 4 шт.,

морковь – 1 шт.,

лук – 1 шт.,

соль, перец – по вкусу;

вода ~ 500 мл,

растительное масло для жарки.

Для начала нужно замесить тесто из муки, воды, яйца и соли. Фарш смешать с луком, добавить к нему соль и любимые специи.

Тесто тонко раскатать и нарезать на квадратики. На него выложить кусочек фарша и закрутить в рулетики.

На сковороде или кастрюле обжарить лук и морковь на масле около 5 минут. Добавить томатную пасту.

Выложить ломтики картофеля и сверху на них рулетики.

Залить все водой так, чтобы она слегка прикрывала рулетики, накрыть крышкой и томить 40 минут.