8 рецептов полезных напитков для крепкого иммунитета

Осенью крайне важно любыми доступными способами помочь иммунитету справиться с риском сезонных заболеваний.

Фото: Крестьянская жизнь Крестьянская жизнь

Специалисты Роспотребнадзора в рамках проекта «Здоровое питание» напомнили, что горячие напитки из полезных даров природы – прекрасный вариант для тех, кто не желает потом принимать лекарства.

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1. Облепиховый чай с имбирем

Ингредиенты: 500 мл кипятка, 100 г облепихи, 2 ст. л. измельченного имбиря.

Имбирь почистить и натереть на крупной терке. Облепиху промыть и размять в кашицу. Смешать их и залить кипятком на 10 минут. Напиток пить процеженным, можно добавить лимон и сахар.

2. Компот из черной смородины

Ингредиенты: 300 г черной смородины, 2 ст. л. сахара, 2 ч. л. кардамона, 4 звездочки бадьяна, 2 палочки корицы, 1 чайная ложка гвоздики, 60 г изюма, 1500 мл воды.

Помолотые специи со смородиной выложить в кастрюлю, залить водой и варить не более 5 минут, после добавить сахар. Ягоды растолочь, снова довести до кипения и процедить. Компот употребляют в горячем виде.

3. Брусничный сбитень

Ингредиенты: 130 г брусники, 125 мл меда, 30 г лимона, 2 г свежей мяты, 5 г кардамона, 8 г корицы, 2 шт. лаврового листа, 4 горошка перца, 90 г сахара, 1,9 л воды.

Сначала следует приготовить сироп: воду вскипятить, добавить сахар и тщательно перемешать. В горячий сироп всыпать все специи и прокипятить около 5 минут, затем уменьшив огонь до среднего.

Бруснику размять в кашицу, выложить в кастрюлю с мятой и варить около 20 минут. После напиток необходимо оставить на 30 минут.

В кувшин процедить сбитень, добавить мед и лимон.

4. Чай с кедровыми орехами

Этот напиток называют чаем по-берберски и для его приготовления понадобятся такие ингредиенты как: 1–2 ст. л. черного или зеленого чая без добавок, 10–15 кедровых орешков, 3 листика мяты, 300–400 мл воды.

Чай залить водой и довести до кипения. Спустя несколько минут выключить огонь и дать напитку немного остыть. Орехи растолочь до появления эфирного масла. В чашку положить истолченные орехи, мяту и налить чай. По вкусу можно добавить лимон, сахар или мед.

5. Клюквенный пунш

Ингредиенты: 300 г клюквы, 250 мл апельсинового сока, 250 мл яблочного сока, 1 лайм, 30 г корня имбиря, 1 ч. л. корицы, 1 ч. л. мускатного ореха.

В кастрюле перемешать клюкву, апельсиновый и яблочный сок, сок ½ лайма, измельченный имбирь, корицу и мускатный орех. Довести до кипения и протомить на малом огне около 10–15 минут.

6. Компот из фейхоа и айвы

Ингредиенты: 250 г айвы, 250 г фейхоа, 2 л воды, сахар по вкусу.

Айву почистите и порезать на дольки, удалив семечки и не затронув сердцевину. Фейхоа разрезать на половинки. Фрукты выложить в кастрюлю, залить водой, накрыть крышкой и поставить на огонь. Когда смесь закипит, добавить сахар или мед. Оставить на огне еще на 10–15 минут, после чего дать настояться 15–20.

7. Взвар из сухофруктов с чабрецом и медом

Ингредиенты: 2500 мл воды, горсть сухофруктов, 3 ст. л. меда, сушеный чабрец по вкусу, половина лимона.

Сухофрукты промыть, дать воде стечь и выложите их в термос. Добавить к ним чабрец, мед и залить кипятком. По вкусу добавить лимонный сок и имбирь. Дать взвару настояться около 3 часов.

8. Чай с калиной и лимоном

Ингредиенты: 1 л воды, 200 г калины, несколько долек лимона, 4 ч. л. меда.