6 простых советов, как оздоровить свое питание

Сбалансированное питание — это залог долголетия и сохранения здоровья. В некоторых областях медицины оно рассматривается как полноценная терапия. "Рамблер" поговорил с Ольгой Лушниковой, диетологом-терапевтом и узнал, как повысить качество своего питания.

Фото: unsplash unsplash

Включайте в свой рацион рыбу

Видео дня

Ешьте рыбу хотя бы раз в две недели, при этом одна порция должна приходиться на жирную морскую рыбу (в ней больше Омега-3): кета, нерка, горбуша, лосось, кижуч, семга, сельдь, скумбрия, сардины и др.Вторая, например, нежирная белая морская рыба: треска, пикша, минтай и другая.

Рыба — источник полноценного белка, омега-3, витаминов Д, А, В12, кальция, цинка, йода, селена, железа. Регулярное употребление рыбы и морепродуктов значительно снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Ольга Лушникова врач-терапевт, диетолог

Лучше не употреблять крупную и хищную рыбу (акула, тунец, рыбумеч, королевская скумбрия) из-за возможного накопления ртути и других токсичных элементов.

Попробуйте радугу

Включайте в каждый прием пищи разноцветные овощи, фрукты, ягоды. Чем больше разнообразие цветов, тем лучше, тем больше важных полезных веществ, витаминов, минералов поступит в организм.

Зеленый: огурцы, спаржа, брокколи, брюссельская капуста, авокадо, петрушка, яблоки и другие.

Желтый и оранжевый: перец, тыква, ананас, морковь, манго, лимон.

Красный: краснокачанная капуста, помидоры, перец, малина, клубника, арбуз, красный лук, свекла.

Фиолетовый и синий: баклажаны, черника, голубика, слива, ежевика.

Белый: цветная капуста, лук, чеснок, дайкон, имбирь.

Выбирайте цельные злаки

Употребляйте изделия из цельных злаков, а именно хлеб или макароны. Предпочитайте крупы, которые нужно долго варить, кашкам быстрого приготовления.

В них сохраняется большее количество важных витаминов и минералов, а также пищевых волокон, которые важны для оптимальной работы желудочно-кишечного тракта и для здоровья в целом.

Ольга Лушникова врач-терапевт, диетолог

Не забывайте про бобовые

Красная и белая фасоль, горох, нут, маш, разноцветная чечевица — это источники легкоусвояемого растительного белка, витаминов группы В и минералов: магний, калий, цинк, железо и других. Также бобовые- один из лидеров по содержанию клетчатки.

Чечевица является лидером по содержанию железа, в фасоли много магния, а в горохе- витамина В1. Поэтому можно и нужно включать разные виды бобовых в свой ежедневный рацион.

Ольга Лушникова врач-терапевт, диетолог

Добавьте полезные жиры

Используйте для заправки салатов и других блюд качественные нерафинированные растительные масла, например, оливковое или конопляное; ешьте орехи и семена (лучше сырые или слегка подсушенные), обязательно добавляйте в блюда авокадо.

Используйте травы и специи