6 простых советов, как оздоровить свое питание

Сбалансированное питание — это залог долголетия и сохранения здоровья. В некоторых областях медицины оно рассматривается как полноценная терапия. "Рамблер" поговорил с Ольгой Лушниковой, диетологом-терапевтом и узнал, как повысить качество своего питания.
Ешьте рыбу хотя бы раз в две недели, при этом одна порция должна приходиться на жирную морскую рыбу (в ней больше Омега-3): кета, нерка, горбуша, лосось, кижуч, семга, сельдь, скумбрия, сардины и др.Вторая, например, нежирная белая морская рыба: треска, пикша, минтай и другая.
Лучше не употреблять крупную и хищную рыбу (акула, тунец, рыбумеч, королевская скумбрия) из-за возможного накопления ртути и других токсичных элементов.
Включайте в каждый прием пищи разноцветные овощи, фрукты, ягоды. Чем больше разнообразие цветов, тем лучше, тем больше важных полезных веществ, витаминов, минералов поступит в организм.
Употребляйте изделия из цельных злаков, а именно хлеб или макароны. Предпочитайте крупы, которые нужно долго варить, кашкам быстрого приготовления.
Красная и белая фасоль, горох, нут, маш, разноцветная чечевица — это источники легкоусвояемого растительного белка, витаминов группы В и минералов: магний, калий, цинк, железо и других. Также бобовые- один из лидеров по содержанию клетчатки.
Используйте для заправки салатов и других блюд качественные нерафинированные растительные масла, например, оливковое или конопляное; ешьте орехи и семена (лучше сырые или слегка подсушенные), обязательно добавляйте в блюда авокадо.
Добавляйте в блюда розмарин, орегано, кориандр, гвоздика, куркума, шафран, базилик и другие. Так вы и вкус блюд улучшите и обогатите свой рацион дополнительными веществами с антиоксидантными, противовоспалительными, антисептическими свойствами.