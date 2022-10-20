Диетолог назвала идеальный осенний завтрак

Кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова в разговоре с Москвой 24 назвала яйца или творог в сочетании с салатом идеальным выбором для осеннего завтрака.

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"Утром можно съесть фруктовый или овощной салат. Желательно использовать разные виды фруктов, овощей и зелени. Чем он будет ярче, тем больше он будет заряжать витаминами и позитивом", – отметила специалист.

Можно сделать греческий салат. Можно сделать фруктовый салат: добавить апельсины, яблоки, бананы, груши и заправить йогуртом. Кроме того, на завтрак обязательно должно быть белковое блюдо, которое будет согревать. Это может быть творог, омлет или яичница, заключила Русакова.