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1 час назад

Нутрициолог Чернышова рассказала, кому вредно есть квашеную капусту

Вечерняя Москваиещё 1

Квашеная капуста является одним из самых популярных видов домашних солений. Однако для некоторых она может быть вредна. Врач-нутрициолог Надежда Чернышова рассказала «Вечерней Москве», кому лучше воздержаться от употребления популярного соления.

Нутрициолог рассказала, кому вредно есть квашеную капусту
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Такая капуста противопоказана людям с декомпенсированной почечной недостаточностью, у которых строгая бессолевая диета, а капуста готовится именно с применением соли, — рассказала она.

По словам собеседницы «ВМ», квашеная капуста также может быть вредна для людей с обострением заболеваний ЖКТ. Все дело в большом количестве кислоты и клетчатки, которые сильно раздражают кишечник.

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук, член национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова заявила «ВМ», что в холодный сезон особенно важно употреблять продукты, которые нужны организму. Кроме того, для поддержания веса в норме не стоит забывать о физнагрузках.

По ее словам, чтобы удержать вес в норме, после наступления холодов необходимо особенно внимательно следить за продуктами в рационе. Кроме того, стоит употреблять сезонные овощи, уверена диетолог.

Еда,Дарья Русакова,
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