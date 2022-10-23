Чем на самом деле опасен маргарин

Многие из нас давно перестали покупать маргарин, потому как считается, что этот продукт вреден для здоровья. О том, так ли это, "Рамблеру" рассказала врач-эндокринолог и диетолог Алена Барредо.

Фото: Pxhere Pxhere

Маргарин был создан в 1870 году французом из Прованса, Франция, Ипполитом Меж-Мурье, в ответ на предложение императора Луи-Наполеона III о производстве удовлетворительного заменителя сливочного масла.

Видео дня

Он использовал маргариновую кислоту, компонент жирной кислоты, выделенный в 1813 году Майклом Шеврелем и названный так из-за блестящих перламутровых капель.

Сейчас маргарин изготавливается из рафинированного растительного масла путем его перебойки и формирования из жидкого в твердое. Процесс происходит с появлением трансжиров в маргарине.

Полезных свойств в маргарине нет, потому что он производится из масла рафинированного, то есть из масла, в котором нет полезных веществ.

Алена Барредо Врач-эндокринолог, детский и взрослый,врач-диетолог

Кроме того, эксперт объяснила, что жиры из масла становятся трансжирами.

Трансжиры опасны тем, что они вызывают проблемы в сердечно-сосудистой системе, вызывают проблемы в появлении атеросклероза. Также трансжиры увеличивают количество свободных радикалов в организме и тем самым могут быть причиной возникновения онкопроцессов.

Алена Барредо Врач-эндокринолог, детский и взрослый,врач-диетолог

Как правило, чем более твердый маргарин, тем больше в нем трансжиров.

Кроме того, в исследовании Гарвардской школой общественного здравоохранения, респондентов спрашивали, сколько маргарина они съедают. У людей, которые ели всего три кусочка маргарина в день, частота сердечных приступов была в два раза выше, чем у тех, кто ел меньше одного кусочка в день, что намного хуже, чем у тех, кто ел сало или масло .