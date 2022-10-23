Чем на самом деле опасен маргарин

Многие из нас давно перестали покупать маргарин, потому как считается, что этот продукт вреден для здоровья. О том, так ли это, "Рамблеру" рассказала врач-эндокринолог и диетолог Алена Барредо.
Маргарин был создан в 1870 году французом из Прованса, Франция, Ипполитом Меж-Мурье, в ответ на предложение императора Луи-Наполеона III о производстве удовлетворительного заменителя сливочного масла.
Он использовал маргариновую кислоту, компонент жирной кислоты, выделенный в 1813 году Майклом Шеврелем и названный так из-за блестящих перламутровых капель.
Сейчас маргарин изготавливается из рафинированного растительного масла путем его перебойки и формирования из жидкого в твердое. Процесс происходит с появлением трансжиров в маргарине.
Кроме того, эксперт объяснила, что жиры из масла становятся трансжирами.
Как правило, чем более твердый маргарин, тем больше в нем трансжиров.
Кроме того, в исследовании Гарвардской школой общественного здравоохранения, респондентов спрашивали, сколько маргарина они съедают. У людей, которые ели всего три кусочка маргарина в день, частота сердечных приступов была в два раза выше, чем у тех, кто ел меньше одного кусочка в день, что намного хуже, чем у тех, кто ел сало или масло .
А вот сливочное масло, по словам врача, намного полезнее маргарина, потому что оно содержит правильные неокисленные жиры, правильный холестерин, а также жирорастворимые витамины.