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2 часа назад

Чем на самом деле опасен маргарин

Диана Товсепова
Алена Барредоэксперт

Многие из нас давно перестали покупать маргарин, потому как считается, что этот продукт вреден для здоровья. О том, так ли это, "Рамблеру" рассказала врач-эндокринолог и диетолог Алена Барредо.

Чем на самом деле опасен маргарин
Фото: PxherePxhere

Маргарин был создан в 1870 году французом из Прованса, Франция, Ипполитом Меж-Мурье, в ответ на предложение императора Луи-Наполеона III о производстве удовлетворительного заменителя сливочного масла.

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Он использовал маргариновую кислоту, компонент жирной кислоты, выделенный в 1813 году Майклом Шеврелем и названный так из-за блестящих перламутровых капель.

Сейчас маргарин изготавливается из рафинированного растительного масла путем его перебойки и формирования из жидкого в твердое. Процесс происходит с появлением трансжиров в маргарине.

Полезных свойств в маргарине нет, потому что он производится из масла рафинированного, то есть из масла, в котором нет полезных веществ.
Алена Барредо
Алена БарредоВрач-эндокринолог, детский и взрослый,врач-диетолог

Кроме того, эксперт объяснила, что жиры из масла становятся трансжирами.

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Трансжиры опасны тем, что они вызывают проблемы в сердечно-сосудистой системе, вызывают проблемы в появлении атеросклероза. Также трансжиры увеличивают количество свободных радикалов в организме и тем самым могут быть причиной возникновения онкопроцессов.
Алена Барредо
Алена БарредоВрач-эндокринолог, детский и взрослый,врач-диетолог

Как правило, чем более твердый маргарин, тем больше в нем трансжиров.

Кроме того, в исследовании Гарвардской школой общественного здравоохранения, респондентов спрашивали, сколько маргарина они съедают. У людей, которые ели всего три кусочка маргарина в день, частота сердечных приступов была в два раза выше, чем у тех, кто ел меньше одного кусочка в день, что намного хуже, чем у тех, кто ел сало или масло .

А вот сливочное масло, по словам врача, намного полезнее маргарина, потому что оно содержит правильные неокисленные жиры, правильный холестерин, а также жирорастворимые витамины.

Еда,
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