Как заготовить вкусную капусту на зиму

Продовольственная безопасность каждой отдельной семьи сегодня стала более актуальным вопросом, чем еще год назад. В столичном регионе необычайную активность проявляли дачники и владельцы приусадебных участков, а сейчас завершается пора заготовок на зиму. Конец октября — самое время для «консервации» такого стратегического и всеми любимого продукта, как капуста.

Фото: Вести Подмосковья Вести Подмосковья

Один из способов заготовки капусты — маринование. У каждой хозяйки есть свои секреты, а мы воспользовались советами Анны Никифоровой из Луховиц. Этот подмосковный город славится своими огурцами, но тут явно умеют обращаться и с капустой...

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Анна предлагает делать капусту в совокупности с яблоками. Их в этом году не так много, но у владельцев приусадебных участков вполне хватает для таких заготовок.

«Нам понадобятся 400 граммов капусты, 200 граммов морковки, столько же яблок, пол-литра воды, 2 чайные ложки соли, три чайные ложки сахара и половинка чайной ложки лимонной кислоты»,- выдает свой секрет Анна.

Капуста нарезается в обычном порядке, а яблоки и морковь лучше всего натереть на терке. Полученная масса перемешивается и укладывается в банку. Затем готовится так называемый маринад путем кипячения воды с добавлением в нее соли, сахара и лимонной кислоты. Горячую жидкость надо залить в банку с капустой. Затем банка отправляется в кастрюлю с теплой водой, которую нужно прокипятить минут 15 на небольшом огне. После этого банку можно закатывать и переносить в место хранения.

У Анастасии Рогозиной из Балашихи есть и рецепт для менее длительного хранения. Приготовленную так капусту не советуется хранить больше двух недель, зато её можно ставить на стол уже через несколько часов. Это более быстрый и витаминный вариант. Понадобится килограмм капусты, пара средних морковок, три зубца чеснока, пол-литра воды столовая ложка соли, 50 мл растительного масла и столько же уксуса в 9%, а также 4 столовые ложки сахара. Сначала все так же. Капусту, морковь и чеснок нужно измельчить. Вода кипятится в кастрюле, после чего в нее добавляется уксус и сахар. Полученным варевом капуста заливается и придавливается прессом. Лучше всего оставить полученный продукт в комнатных условиях до 8 часов. Это тоже маринованная капуста, но быстрого приготовления для того же быстрого употребления. Храниться в холодильнике эта капуста может до двух недель.

Капуста — достаточно неприхотливый продукт, его можно хранить вплоть до весны. Для этого, конечно, необходимо создать определенные условия. Обрекать на длительное хранение нужно только среднепоздние или позднеспелые сорта, которые также идеально подходят для маринования и засола. Как правило, это упругие и плотные кочаны с большим содержанием клетчатки. По мнению опытных огородников, целые кочаны не годятся для хранения, если выращивались с добавлением азотных удобрений. Лучше капусту с такой перспективой прикармливать фосфорно-калийными добавками. Не надо отправлять на хранение недоросшие, поврежденные, треснувшие и подмороженные кочаны. Их лучше сразу пускать на щи.

Способов хранения капусты просто множество и каждый может выбрать вариант, который подходит в условиях своего жилища и возможностей. Обычное и привычное для это место — погреба и подвалы кладовки и холодильники, балконы и даже закладки на земельном участке. Главное — температура хранения и относительная влажность. Первый показатель должен составлять от минус 1 градуса до плюс 1, а второй — 85-95%.

В таких условиях капусту можно складывать в коробках и ящиках, но кочаны не должны касаться друг друга. Пользуется популярностью способ складирования капусты на полках, когда кочаны нужно заворачивать в пленку или бумагу. Много положительных отзывов о хранении кочанов в песке. В этом случае существует немало нюансов. Главный из них — кочерыжка должна быть немаленькой и полностью находиться в песке. Кто-то обмазывает кочаны глиной или хранит капусту просто в пакетах с насыпанной в нее огородной землей.

Уже очевидно, что удобнее и практичнее всего хранить капусту в холодильнике. Но не у всех для этого есть в своих холодильниках достаточно свободного места. При этом также рекомендуется плотно оборачивать кочаны бумагой или пленкой. Таким же образом капуста вполне себе доживает до весны на балконах, а владельцы земельных участков имеют возможность помещать её в земляные траншеи. Капуста великолепно хранится на глубине до полуметра на подстилке из соломы. Поверх кочанов также нужно положить соломы и накрыть все это дело деревянным щитом. После этого заготовка засыпается землей до прежнего уровня. Но в таком случае следует учесть такие риски, как подгнивание и промокание кочанов. Да и совсем сильные морозы не сделают жизнь закопанной капусты краше.