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3 часа назад

Диетолог Гинзбург назвал продукты с низкой калорийностью, которые быстро утоляют голод

Вечерняя Москва

Существуют продукты, которые способны быстро насытить человека и при этом не навредить фигуре. О том, что лучше есть, чтобы похудеть и не умереть с голоду, «Вечерней Москве» рассказал диетолог Михаил Гинзбург.

Продукты с низкой калорийностью, которые быстро утоляют голод
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

"Есть продукты, которые более сытные, чем калорийны. Также и наоборот, существуют продукты, которые большим насыщающим эффектом не обладают, но при этом довольно высоко калорийны. Первые продукты, скорее, вызывают похудение, а вторые же гарантированно приводят к полноте", — пояснил Гинзбург.

Быстронасыщаемыми, по словам диетолога, являются:
  • гречневая крупа — 60 калорий на 100 граммов;
  • вареная рыба — 100 калорий на 100 граммов;
  • творог — 97 калорий на 100 граммов.
В список калорийных продуктов, которые не способны быстро насытить человека, врач включил:
  • растительное масло — 150 калорий на столовую ложку;
  • хлеб — 250 калорий на 100 граммов;
  • сливочное масло — 700 калорий на 100 граммов;
  • алкоголь — 250–280 калорий на порцию крепкого алкоголя.

"Для сравнения: калорийность 100 граммов сливочного масла — 700 калорий, или же в 100 граммах хлеба порядка 250 калорий. Получается, что хлеб должен быть в 2,5 раза более сытным, чем сваренная рыба, но это же не так", — сравнил специалист.

Кроме того, при похудении, по словам врача, большую роль играет метаболизм, т. е. поступление энергии в организм и ее расход.

"Обычно, если вес человека стабилен, можно сказать, что поступление энергии, в принципе, равно ее расходу. Все похудение сводится к тому, чтобы попытаться расход энергии увеличить, а потребление снизить", — разъяснил специалист.

Однако Гинзбург предупредил, что в этом процессе есть и свои подводные камни.

"Чем меньше человек потребляет, тем меньше у него тенденция и тратить. Как реакция на диету — человеку становится холодно и зябко. У него меньше образуется тепла, обычно такой момент сводит на нет все наши усилия в похудении", — добавил диетолог.

Еда,Михаил Гинзбург,
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