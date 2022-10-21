Продукты с низкой калорийностью, которые быстро утоляют голод

Существуют продукты, которые способны быстро насытить человека и при этом не навредить фигуре. О том, что лучше есть, чтобы похудеть и не умереть с голоду, «Вечерней Москве» рассказал диетолог Михаил Гинзбург.
"Есть продукты, которые более сытные, чем калорийны. Также и наоборот, существуют продукты, которые большим насыщающим эффектом не обладают, но при этом довольно высоко калорийны. Первые продукты, скорее, вызывают похудение, а вторые же гарантированно приводят к полноте", — пояснил Гинзбург.
"Для сравнения: калорийность 100 граммов сливочного масла — 700 калорий, или же в 100 граммах хлеба порядка 250 калорий. Получается, что хлеб должен быть в 2,5 раза более сытным, чем сваренная рыба, но это же не так", — сравнил специалист.
Кроме того, при похудении, по словам врача, большую роль играет метаболизм, т. е. поступление энергии в организм и ее расход.
"Обычно, если вес человека стабилен, можно сказать, что поступление энергии, в принципе, равно ее расходу. Все похудение сводится к тому, чтобы попытаться расход энергии увеличить, а потребление снизить", — разъяснил специалист.
Однако Гинзбург предупредил, что в этом процессе есть и свои подводные камни.
"Чем меньше человек потребляет, тем меньше у него тенденция и тратить. Как реакция на диету — человеку становится холодно и зябко. У него меньше образуется тепла, обычно такой момент сводит на нет все наши усилия в похудении", — добавил диетолог.