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2 часа назад

Специалисты рассказали о пользе сливы

Волгоградская правда

Этот фрукт оказывает удивительное влияние на здоровье и красоту человека.

Специалисты рассказали о пользе сливы
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Ливанское издание Al Mayadeen рассказало о том, что слива была выведена более 8000 лет назад и с тех пор пользуется популярностью у людей во множестве стран.

Слива является отличным источником калия, кальция, магния, фосфора, фолиевой кислоты и множества витаминов, например А, К, С. Кроме того, фрукт богат клетчаткой, что способствует пищеварению и выведению токсинов из организма.

Стоит отметить, что люди используют не только плоды, но и цветки сливы, заваривая их в чае. Такая практика часто применяется в традиционной китайской медицине.

На какие системы организма влияет слива?

Для начала стоит отметить ее благотворное воздействие на здоровье сердца. Согласно современным исследованиям употребление фрукта способствует снижению уровня «плохого» холестерина, а сок сливы помогает уменьшить содержание в организме ангиотензина, который повышает кровяное давление.

Кожура этого продукта богата каротиноидами, кофейной кислотой и антиоксидантами, имеющими антираковые свойства. Благодаря полифенолам слива уменьшает рост раковых клеток в организме.

Витамины и антиоксиданты, содержащиеся во фрукте, полезны не только для внутренних органов. Регулярное употребление в пищу сливы помогает сделать кожу эластичнее, предотвращает выпадение волос, замедляет процесс старения организма в целом.

Некоторые диетологи рекомендуют добавлять сливу в рацион, если вы намерены похудеть. Все дело в клетчатке, благодаря которой человек быстрее ощущает насыщение, и это помогает снизить лишний вес.

Не стоит забывать о сушеной производной сливы. Чернослив содержит огромное количество железа и фосфора, необходимых для полноценного функционирования нашего организма.

Еда,
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