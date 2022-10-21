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3 часа назад

Зачем замораживать остатки вина

Мира Маркина

Нередко бывает так, что за раз выпить целую бутылку вина не удается. При этом, как только мы открываем бутылку, в нее начинает поступать кислород, из-за чего вино окисляется. В связи с этим, если оставить открытое вино на несколько дней, вскоре у напитка будет уже совсем иной вкус.

Зачем замораживать остатки вина
Фото: UnsplashUnsplash

Однако есть способ решить эту проблему – заморозить остатки вина. Подробнее о том, в каких случаях может пригодиться такая заморозка – в материале "Рамблера".

Как использовать замороженное вино

Вино весьма часто встречается в рецептах тех или иных блюд. К примеру белое вино используют для приготовления ризотто или клефтико из баранины, а красное вино подчас добавляют даже в пасту болоньезе.

Замороженное вино также можно использовать для приготовления напитков. Например, добавив вино в блендер и смешав его с фруктами, вы получите освежающую сангрию. А красное замороженное вино будет незаменимо для приготовления глинтвейна.

Как замораживать вино

Удобнее всего замораживать вино в стандартных формочках для льда. Если вина осталось много и форм не хватает, используйте пластиковые контейнеры. Главное, чтобы под крышкой оставалось немного свободного места – за счет этого вино сможет расширяться.

Важно учитывать и некоторые особенности вина. Так, игристое вино замораживать бессмысленно, поскольку в процессе заморозки напиток теряет карбонизацию, которая делает его игристым.

Кроме того, поскольку вино содержит алкоголь, даже в морозилке оно не станет таким твердым, как вода. Поэтому вынимая замороженное вино из морозильной камеры, будьте готовы к тому, что оно быстро растает.

Еда,
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