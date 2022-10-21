Как выбрать рыбу и морепродукты: советы диетолога

«Осенью нужно уделять внимание белку, поэтому лучше переходить на белок из рыбы и морепродуктов. Именно такой белок позволит вам получить максимальную пользу без лишних калорий», – отметил Бобровский. Рыба и морепродукты – это источник ценнейшего белка, подчеркнул Бобровский. Этот микроэлемент дает сытость и имеет согревающее действие, то есть обеспечивает организм теплом, добавил эксперт. Опасно покупать размороженную рыбу, отметил диетолог, поэтому покупать нужно всегда замороженную. Это же правило относится и к другим морепродуктам, добавил Андрей Бобровский. Обычно рыбу замораживают там же, где ее выловили, поделился эксперт. Поэтому вариант домашней разморозки рыбы более безопасен, а также так в ней сохранится больше полезных веществ. Готовые коктейли из морепродуктов менее полезны, считает диетолог, плюс они добавляют калорийность. Лучше тоже брать их в замороженном виде, заключил Андрей Бобровский. Ранее «ФедералПресс» писал, как исключить из рациона сладости и чем их заменить. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / globallookpress.com