Как правильно и вкусно приготовить патиссоны

Специалисты Food ru отметили, что выбрать патиссон в магазине нужно без вмятин и повреждений, а также без следов плесени на кожуре. Дома овощ нужно сразу же промыть и оставить сохнуть.

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Патиссоны можно запечь в духовке. Перед этим нужно вырезать мякоть и нафаршировать начинкой.

Также из патиссонов получается вкусный рататуй или рагу. Овощ нужно нарезать кубиками прямо с кожурой и потушить с другими овощами. Рагу получится вкусным, если добавить в него корнишоны.

Патиссоны также добавляют в кремовый суп-пюре. Этот овощ будет сочетаться с морковью, брокколи, шпинатом, картофелем и кабачком.