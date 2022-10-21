Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+5° в 
USD 61.50EUR 60.44
Войти в почту
2 часа назад

Как правильно и вкусно приготовить патиссоны

runews24.ru

Специалисты Food ru отметили, что выбрать патиссон в магазине нужно без вмятин и повреждений, а также без следов плесени на кожуре. Дома овощ нужно сразу же промыть и оставить сохнуть.

Как правильно и вкусно приготовить патиссоны
Фото: runews24.rurunews24.ru

Патиссоны можно запечь в духовке. Перед этим нужно вырезать мякоть и нафаршировать начинкой.

Также из патиссонов получается вкусный рататуй или рагу. Овощ нужно нарезать кубиками прямо с кожурой и потушить с другими овощами. Рагу получится вкусным, если добавить в него корнишоны.

Патиссоны также добавляют в кремовый суп-пюре. Этот овощ будет сочетаться с морковью, брокколи, шпинатом, картофелем и кабачком.

Кроме того, из патиссона можно приготовить овощные оладьи.

Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители