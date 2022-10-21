Что нельзя есть после 40: советы эндокринолога

40 лет — далеко не старость, но чтобы её не ускорять, в этом возрасте уже пора бы исключить из своего рациона некоторые продукты, а другие почаще добавлять в него. Именно на пятом десятке у людей начинают проявляться последствия бурной молодости и неправильного питания. Эндокринолог Зухра Павлова рассказала, какое меню поможет отлично выглядеть, и избежать проблем с сердцем, печенью, суставами и набором веса. Врач подчеркнула, что чем старше мы становимся, тем тщательный надо следить за питанием.

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Чипсами и газировкой, как в 20 лет, уже не перебьёшься. Разнообразное питание необходимо, в первую очередь для поддержания всего организма и конкретно сообщества микроорганизмов (микробиома) в здоровом состоянии. Для этого в меню надо обязательно включать: бобовые: горох, фасоль, чечевицу, маш, нут, бобы; злаки: не только рис или гречку, но и просо, сорго, кукурузу, полбу, киноа; молочные продукты: в первую очередь кисломолочные (йогурты, кефир, ряженка), поскольку они отлично воздействуют в целом на организм и на микробиом.

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Павлова отметила, что необходимо соблюдать важное правило — чаще есть продукты, в которых есть витамины и вещества противостоящие воспалительным процессам в организме. Вот эти вещества и витамины: жирные кислоты омега-3 (морская рыба); полиамины, которые способствуют уменьшению накопления продуктов метаболизма (зрелые сыры, грибы, грейпфрут); полифенолы — отличные антиоксиданты (любая зелень, фрукты, капуста, в том числе квашеная); магний (гречка и орехи); сперматин — один из эффективных стимуляторов процесса самоочищения организма (пророщенные злаки и бобовые); куркумин — один из самых известных противовоспалительных (куркума); витамин С — мощный антиоксидант (цитрусовые, брокколи, капуста, кимчи, облепиха, смородине).

Ещё одно правило — пить как можно больше воды: именно она играет решающую роль в работе нашего организма. Кроме воды, можно пить и травяные чаи, какао и даже кофе, какао. Врач также призвала полностью отказаться от фастфуда. По её словам, переработанные и обжаренные продукты, особенно мясные, вызывают воспалительные процессы в печени, сосудах, суставах. Это всё грозит проблемами с кожей, метаболизмом и ожирением.

А что же не стоит есть после 40?

Главное — сокращать количество сахара и мяса.

«Сахар — один из продуктов с высоким гликемическим индексом. Он ускоряет старение мозга, это отличное «топливо» для злокачественных клеток. Сахар повреждает белок соединительной ткани, что старит кожу, сосуды, внутренние органы, провоцирует катаракту», — рассказала Павлова.

Точно надо отказаться от сладкой газировки, соков, сдобной выпечки и жирных десертов. Кроме того, постарайтесь минимизировать употребление белого хлеба, макарон, белого риса и злаковых хлопьев.

Что же касается мяса, то важно помнить, что с возрастом у человека сокращается количество ферментов, которые переваривают мясной белок. Павлова отметила, что если уж вы и не сможете полностью перестать есть мясные продукты, то хотя бы делайте это не чаще чем 1-2 раз в неделю.