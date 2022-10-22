Чем полезна калина и как сделать запас целебных ягод

Участки многих волгоградских садоводов украшает калина красная. Яркая, нарядная и какая то «своя» – родная, русская. Однако зачастую деревья выполняют лишь декоративную функцию: что делать с ягодами – дачники не знают, а некоторые и вовсе считают их несъедобными. Опытные садоводы помогут исправить это недоразумение.

Фото: Крестьянская жизнь Крестьянская жизнь

Природный мультивитамин

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Калина богата витаминами (В1, В2, Р, РР, Е, а также в большом количестве – витамином С) и нужными организму минеральными веществами, в том числе железом, марганцем, фосфором, селеном. Есть в ней и каротин, жирные кислоты, дубильные вещества…

Такое богатство состава обуславливает высокую ценность растения. Калина незаменима для профилактики простудных заболеваний, помогает нормализировать давление, очищает организм от токсинов, обладает ранозаживляющим эффектом (ее используют, например, для полоскания при стоматите), благотворно влияет на нервную систему человека, укрепляет стенки сосудов и сердце.

Поэтому если вы до сих пор не заготовили полезные ягоды на зиму – постарайтесь выкроить для этого немного времени: если нет своей калины, наверняка найдете нарядные кисточки на рынках, ярмарках, лотках дачников.

Наилучший вкус и максимальную полезность ягоды, как известно, обретают после первых заморозков – кисточки оставляют на деревьях до минусовых температур.

Сушка

Итак, каким же способом обеспечить сохранность полезных ягод? Волгоградка Наталья Пошехонова советует самый простой – засушить. Для этого кисточки собирают в небольшие букетики и подвешивают «вниз головой» в сухом прохладном месте. В условиях городской квартиры это может быть лоджия.

– Зимой из сушеных ягод можно приготовить отвар или настой и принимать для борьбы с простудами и гриппом. Также ягоды добавляют при заваривании чая – вкусно и полезно! – уверяет Наталья Николаевна.

Сушеные кисточки могут храниться до весны и даже до нового урожая. По мере высыхания можно переместить их в стеклянные банки или коробки и убрать в темное место. Быстрее и эффективнее сушить калину в духовке.

– Промойте ягоды (можно прямо с кисточками), просушите на полотенце – и в духовку, – советует Наталья Пошехонова. – Чтобы ягоды не прилипали к противню, застелите его пергаментной бумагой. Температура должна быть около 60 градусов, дверца духовки приоткрыта. Периодически перемешивайте ягоды руками, и через несколько часов они будут готовы к длительному хранению.

Заморозка и переработка

Часть ягод советуем заморозить. Для этого их нужно отделить от веток, дать постоять в воде 15 20 минут, затем промыть и хорошенько высушить на бумажных полотенцах.

– Это общее правило при заморозке любых ягод, фруктов, нарезанных овощей – они должны быть хорошо просушены, в противном случае смерзнутся в ледяной ком, – предупреждает Наталья Пошехонова.

Далее ягоды рассыпают тонким слоем и отправляют в морозилку. Когда станут ледяными, можно разместить их более компактно, ссыпав в контейнер или обычный полиэтиленовый пакет. Замораживать можно и перетертые с сахаром ягоды.

– Я для себя нашла удобный и очень эстетичный вариант, – рассказывает жительница Фроловского района Ольга Стацюк.

Ягоды хозяйка измельчает блендером, пропускает через сито, чтобы избавиться от косточек, добавляет сахар в соотношении примерно 1:1, затем наполняет этой массой форму для льда и кладет в морозилку.

– Поскольку форма у меня одна – замораживаю в несколько этапов, – продолжает Ольга. – Готовые кубики перекладываю в контейнер. Зимой достаешь пару таких кубиков, заливаешь кипятком и безумно вкусный, полезный напиток готов. Годится также для компотов, киселя, соусов!

Многие хозяйки готовят калиновый сок – для этого ягоды пропускают через соковыжималку. Напиток может храниться долгое время без кипячения и добавления каких либо консервантов. Если переживаете – можете подсластить его и прокипятить, но это будет уже компот.