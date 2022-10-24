Стало известно, чем полезен темный шоколад

Черный шоколад – это невероятно вкусное лакомство, способное улучшить умственную активность, успокоить нервы, принести радость и зарядить энергией. В состав этого продукта входит триптофан – вещество, используемое мозгом для производства серотонина, отвечающего за чувство счастья.
Специалисты советуют брать 70%-ный шоколад. Натуральный продукт содержит несколько ингредиентов: какао, сахар или подсластитель.
Если 70%-ный шоколад слишком горький для вас, начните с 50% и постепенно повышайте процент. Купите продукт высокого качества, если хотите извлечь из него пользу. Употребляйте лакомство в умеренных дозах, чтобы не приобрести негативные последствия. Людям, страдающим ожирением и нарушением обмена веществ, шоколад противопоказан.
Издательство Мега-Тюмень МегаТюмень опубликовало статью, в которой обо всей пользе шоколада рассказывает диетолог Антонина Стародубова.
По словам главного диетолога Минздрава Москвы Антонины Стародубовой, употребление темного шоколада, в состав которого входит много какао-бобов, способствует повышению производительности мозга и нормализации артериального давления.
По ее словам, небольшой кусочек темного шоколада, около 20 граммов, действительно является полезным десертом. Врач пояснил, что умеренное потребление этого десерта также может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Однако Стародубова добавила, что темный шоколад должен содержать более 75 процентов какао-бобов.
Диетолог объясняет преимущества высокого уровня антиоксидантов и биофлавоноидов в какао-бобах. Врачи предостерегают, что из-за всей пользы отдельных ингредиентов, входящих в состав конфет и шоколада, конфеты нельзя считать источником полезных веществ. В качестве альтернативы сладостям она рекомендует употреблять несладкие свежие фрукты и ягоды, несладкие джемы или зефир.