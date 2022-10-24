Стало известно, чем полезен темный шоколад

Черный шоколад – это невероятно вкусное лакомство, способное улучшить умственную активность, успокоить нервы, принести радость и зарядить энергией. В состав этого продукта входит триптофан – вещество, используемое мозгом для производства серотонина, отвечающего за чувство счастья.

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Специалисты советуют брать 70%-ный шоколад. Натуральный продукт содержит несколько ингредиентов: какао, сахар или подсластитель.

кукурузный сироп и большое количество фруктозы;

синтетические добавки;

эмульгаторы;

искусственные красители;

ароматизаторы. В натуральном шоколаде не должны присутствовать:

Если 70%-ный шоколад слишком горький для вас, начните с 50% и постепенно повышайте процент. Купите продукт высокого качества, если хотите извлечь из него пользу. Употребляйте лакомство в умеренных дозах, чтобы не приобрести негативные последствия. Людям, страдающим ожирением и нарушением обмена веществ, шоколад противопоказан.

Издательство Мега-Тюмень МегаТюмень опубликовало статью, в которой обо всей пользе шоколада рассказывает диетолог Антонина Стародубова.

По словам главного диетолога Минздрава Москвы Антонины Стародубовой, употребление темного шоколада, в состав которого входит много какао-бобов, способствует повышению производительности мозга и нормализации артериального давления.

По ее словам, небольшой кусочек темного шоколада, около 20 граммов, действительно является полезным десертом. Врач пояснил, что умеренное потребление этого десерта также может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Однако Стародубова добавила, что темный шоколад должен содержать более 75 процентов какао-бобов.