Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+14° в 
USD 61.20EUR 59.84
Войти в почту
1 час назад

Стало известно, чем полезен темный шоколад

Primpressиещё 2

Черный шоколад – это невероятно вкусное лакомство, способное улучшить умственную активность, успокоить нервы, принести радость и зарядить энергией. В состав этого продукта входит триптофан – вещество, используемое мозгом для производства серотонина, отвечающего за чувство счастья.

Стало известно, чем полезен темный шоколад
Фото: PRIMPRESSPRIMPRESS

Специалисты советуют брать 70%-ный шоколад. Натуральный продукт содержит несколько ингредиентов: какао, сахар или подсластитель.

В натуральном шоколаде не должны присутствовать:
  • кукурузный сироп и большое количество фруктозы;
  • синтетические добавки;
  • эмульгаторы;
  • искусственные красители;
  • ароматизаторы.

Если 70%-ный шоколад слишком горький для вас, начните с 50% и постепенно повышайте процент. Купите продукт высокого качества, если хотите извлечь из него пользу. Употребляйте лакомство в умеренных дозах, чтобы не приобрести негативные последствия. Людям, страдающим ожирением и нарушением обмена веществ, шоколад противопоказан.

Издательство Мега-Тюмень МегаТюмень опубликовало статью, в которой обо всей пользе шоколада рассказывает диетолог Антонина Стародубова.

По словам главного диетолога Минздрава Москвы Антонины Стародубовой, употребление темного шоколада, в состав которого входит много какао-бобов, способствует повышению производительности мозга и нормализации артериального давления.

По ее словам, небольшой кусочек темного шоколада, около 20 граммов, действительно является полезным десертом. Врач пояснил, что умеренное потребление этого десерта также может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Однако Стародубова добавила, что темный шоколад должен содержать более 75 процентов какао-бобов.

Диетолог объясняет преимущества высокого уровня антиоксидантов и биофлавоноидов в какао-бобах. Врачи предостерегают, что из-за всей пользы отдельных ингредиентов, входящих в состав конфет и шоколада, конфеты нельзя считать источником полезных веществ. В качестве альтернативы сладостям она рекомендует употреблять несладкие свежие фрукты и ягоды, несладкие джемы или зефир.

Еда,Антонина Стародубова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители