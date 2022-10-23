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1 час назад

Диетолог назвала вызывающие сонливость продукты

Lenta.ruиещё 3

Врач-диетолог Елена Соломатина назвала вызывающие сонливость продукты. Об этом сообщает Москва 24.

Диетолог назвала вызывающие сонливость продукты
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По ее словам, употребление мяса, сладкого и продуктов с мелатонином может вызвать усталость. Она подчеркнула, что после употребления вишни и черешни человека может клонить в сон, так как в этих ягодах содержится мелатонин — гормон сна.

Также снижают силы продукты, которые долго и тяжело перевариваются.

«Большое количество мяса долго переваривается. На это тратится много энергии, конечно, силы сразу уходят», — сказала она.

Кроме того, усталость вызывают и сладкие продукты. По ее словам, сначала они вызовут повышение уровня глюкозы в крови, но «вслед за этим наступит его провал и человек почувствует себя опустошенным и обессиленным».

Диетолог порекомендовала не употреблять сладкое до экзаменов.

«До того как человек доберется до университета, он будет бодр и весел. Но потом, когда ему нужно уже сдавать экзамен, у него мозги поплыли и сил нет», — подчеркнула она.

Ранее диетологи Лиза Ричардс и Крутика Нанавати объяснили, что рафинированная мука и растительное масло наиболее опасны для фигуры. Отмечается, что в рафинированной муке много калорий и мало питательных веществ, но при этом высокий гликемический индекс, который способствует быстрому повышению уровня сахара в крови. Диетолог посоветовала отказаться от нее в пользу цельнозерновой или миндальной.

Еда,Елена Соломатина,
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