Согревающий обед: четыре рецепта сытных осенних супов

Даже если у вас есть десяток-другой рецептов любимых супов, лишней наша подборка не станет, так как вы точно найдете в ней кое-что новенькое. Теплее в ближайшие полгода не станет, так что берите на вооружение.
Фото: Eva.ruEva.ru
Тыквенный суп с паприкой
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Ингредиенты:
Мякоть тыквы — 500 г
Морковь — 1 шт
Картофель — 1 шт
Лук — 1 шт
Чеснок — 2 зубчика
Орегано — 1 ч. л.
Паприка — 0,5 ч. л.
Соль — 2 ч. л.
Вода — 700 мл.
Растительное масло — 40 мл
Процесс приготовления:
Мякоть тыквы, картофель, морковь и лук нарезать небольшими кубиками.
Чеснок мелко измельчить.
В кастрюле разогреть растительное масло и обжарить на среднем огне лук, чеснок до золотистого цвета.
Добавить картофель, морковь и обжарить в течение 3 минут.
Добавить тыкву, специи и обжарить в течение 2 минут.
Добавить воду и варить овощи до готовности 20-25 минут.
Пробить его погружным блендером до состояния пюре.
Куриный крем-суп с рисом
Ингредиенты:
Куриное филе — 200 г
Морковь — 1 шт
Лук — 1 шт
Рис — 125 г
Сливки — 200 мл
Мука — 80 г
Сливочное масло — 50 г
Соль — 2 ч. л.
Приправа универсальная — 1 ст. л.
Перец — по вкусу
Вода — 700 мл
Процесс приготовления:
Репчатый лук и морковь очистить, помыть, порезать крупными кусками.