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57 минут назад

Согревающий обед: четыре рецепта сытных осенних супов

Eva.ru

Даже если у вас есть десяток-другой рецептов любимых супов, лишней наша подборка не станет, так как вы точно найдете в ней кое-что новенькое. Теплее в ближайшие полгода не станет, так что берите на вооружение.

Согревающий обед: четыре рецепта сытных осенних супов
Фото: Eva.ruEva.ru

Тыквенный суп с паприкой

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Ингредиенты:
  • Мякоть тыквы — 500 г
  • Морковь — 1 шт
  • Картофель — 1 шт
  • Лук — 1 шт
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Орегано — 1 ч. л.
  • Паприка — 0,5 ч. л.
  • Соль — 2 ч. л.
  • Вода — 700 мл.
  • Растительное масло — 40 мл
Процесс приготовления:
  1. Мякоть тыквы, картофель, морковь и лук нарезать небольшими кубиками.
  2. Чеснок мелко измельчить.
  3. В кастрюле разогреть растительное масло и обжарить на среднем огне лук, чеснок до золотистого цвета.
  4. Добавить картофель, морковь и обжарить в течение 3 минут.
  5. Добавить тыкву, специи и обжарить в течение 2 минут.
  6. Добавить воду и варить овощи до готовности 20-25 минут.
  7. Пробить его погружным блендером до состояния пюре.

Куриный крем-суп с рисом

Ингредиенты:
  • Куриное филе — 200 г
  • Морковь — 1 шт
  • Лук — 1 шт
  • Рис — 125 г
  • Сливки — 200 мл
  • Мука — 80 г
  • Сливочное масло — 50 г
  • Соль — 2 ч. л.
  • Приправа универсальная — 1 ст. л.
  • Перец — по вкусу
  • Вода — 700 мл
Процесс приготовления:
  1. Репчатый лук и морковь очистить, помыть, порезать крупными кусками.
  2. В глубокую кастрюлю сложить курицу порезанную небольшими кусками, залить холодной водой.
  3. Далее в кастрюлю, добавить овощи, рис и специи. Варить 30 минут после закипания под крышкой на медленном огне.
  4. В отдельной кастрюльке растопить сливочное масло на самом маленьком огне. Добавить в масло муку и поджаривать 1 минуту.
  5. Затем влить в масляно-мучную смесь горячие сливки тонкой струйкой, постоянно помешивая.
  6. Довести до кипения и снять с огня.
  7. Снять суп с огня добавить масляно-сливочную смесь и пробить его погружным блендером до состояния пюре.

Быстрый суп с сосисками

Ингредиенты:
  • Картофель — 4 шт
  • Морковь — 1 шт
  • Лук репчатый — 1 шт
  • Масло растительное — 2 ст. л.
  • Соль, перец — по вкусу
  • Сосиски — 4 шт
  • Вермишель — 50 г
  • Лавровый лист — 1 шт
  • Зелень — по вкусу
  • Вода (или куриный бульон) — 2 л
Процесс приготовления:
  1. В кипящую посоленную воду положить порезанный картофель.
  2. Лук и морковь порезать, пассеровать на растительном масле.
  3. Добавить порезанные сосиски, обжарить.
  4. К картофелю добавить горсточку тонкой вермишели, дать закипеть.
  5. Затем добавить пассеровку с сосисками. Варить пару минут.
  6. Добавить лавровый лист, черный перец.
  7. Через минуту снять с огня.

Сливочный суп с грибами

Ингредиенты:
  • Грибы (шампиньоны, вешенки) — 400 г
  • Картофель — 400 г
  • Лук — 3 шт
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Бульон — 4 стакана
  • Сливки — 100 мл
  • Масло сливочное — 3 ст. л.
  • Мука — 3 ст. л.
  • Тимьян — 1 ч. л.
Процесс приготовления:
  1. Растопите масло в кастрюле и обжарьте на нем нарезанный лук и чеснок в течение нескольких минут.
  2. Добавьте муку и бульон. Хорошо перемешайте.
  3. Варите около 10 минут.
  4. Нарежьте картофель и грибы на средние кубики и добавьте в кастрюлю вместе со сливками и тимьяном.
  5. Варите еще 15 минут.
  6. Подавайте горячим.
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