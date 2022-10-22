Названа марка самого опасного мясного фарша

Покупая фарш в магазине, необходимо серьезно отнестись к его выбору. Производители некоторых продуктов иногда делают их с нарушениями. Чаще всего употреблять такой фарш можно, но другие могут нанести серьезный вред здоровью. Специалисты Роскачества назвали марку фарша, который есть просто опасно. Результаты исследования представлены на официальном сайте ведомства.