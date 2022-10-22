Названа марка самого опасного мясного фарша

Покупая фарш в магазине, необходимо серьезно отнестись к его выбору. Производители некоторых продуктов иногда делают их с нарушениями. Чаще всего употреблять такой фарш можно, но другие могут нанести серьезный вред здоровью. Специалисты Роскачества назвали марку фарша, который есть просто опасно. Результаты исследования представлены на официальном сайте ведомства.
Самым худшим фаршем российских производителей, согласно оценке экспертов, оказался фарш торговой марки «Ариант». В нем специалисты обнаружили антибиотик группы фторхинолов, количество которого сильно превышает цифру, допустимую техническим регламентом «О безопасности мяса и мясной продукции». Кроме того, купленный в одном из магазинов продукт оказался несвежим.
Специалисты Роскачества не рекомендуют фарш торговой марки «Ариант» к покупке.
А вот в качестве фарша марок «Мираторг», «Хороший вкус» и «Окраина» эксперты не сомневаются: они соответствуют всем стандартам.
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