Что перекусить на прогулке на свежем воздухе

Необязательно брать еду с собой — ПП-варианты перекуса можно найти и в обычном магазине.

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Голод на прогулке подкрадывается незаметно. Времени думать над полезным перекусом нет, поэтому мы по привычке покупаем фастфуд. Но можно поступить иначе. Рассказываем, как сделать перекус полезным и питательным.

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На что обращать внимание в составе продуктов для перекуса

Баланс белков, жиров и углеводов

Перекус так же, как и основной приём пищи, должен быть сбалансирован по белкам, жирам и углеводам — это даст вам длительное чувство насыщения.

Источники жиров для перекуса: семена чиа, кунжута и другие, кокосовый йогурт, жирная морская рыба, масло гхи, кокосовое масло, жирные сорта сыра, гуакамоле.

Источники белков для перекуса: хумус, растительные протеины, яйца, орехи (миндаль, фундук, фисташки, кешью, грецкий и другие) и урбечи из них, сыр твёрдых сортов.

Источники углеводов для перекуса: цельнозерновой хлеб, хлебцы, ягоды, фрукты.

Источники клетчатки: зелень, листовые овощи — айсберг, ромен, кейл, салат листовой, радичио, латук и др.

Отсутствие сахара и сахарозаменителей в составе

На любой сладкий вкус вырабатывается гормон инсулин, который «разносит» глюкозу по клеткам. При частых перекусах клетки теряют чувствительность к инсулину, сахар накапливается в крови, приводя к нарушениям иммунной, сердечно-сосудистой, нервной и выделительной систем.

Большое количество подсластителей повышает риск возникновения рака. В составе продуктов они могут скрываться под такими названиями:

галактоза;

декстран;

диастаза;

лактоза;

мальтодекстрин;

мальтоза;

нектар агавы;

панела;

сиропы;

сорго;

сухая кукурузная патока;

сырая меласса;

турбинадо;

фруктоза;

цукроза;

этилмальтол;

ячменный солод.

Сахарозаменители не всегда лучший и полезный вариант. Стоит ли полностью отказываться от сахара в их пользу, читайте в статье по ссылке.

Избыточное потребление фруктозы приводит к инсулинорезистентности и неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП).

Отсутствие ингредиентов со сложными названиями

Чем короче состав, тем полезнее продукт. Надписи «био», «органик», «фитнес», «проверено», «одобрено» совсем не говорят о том, что это полезный и экологичный продукт. Чаще всего это маркетинговый ход.

Рафинированные (обработанные) продукты питания со сложным составом приводят к нарушению липидного, белкового и углеводного обмена, развитию хронических заболеваний.

Всего 2 г трансжиров в день увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний и смерти. Поэтому во время перекуса стоит избегать:

чипсов, сухариков и прочих обработанных снеков;

глазированных сырков и магазинных десертов;

конфет и печенья, шоколадных батончиков и плиток;

выпечки, булочек;

полуфабрикатов;

мороженого;

фастфуда, в том числе курицы, картофеля, жаренных во фритюре.

Что выбрать как полезный перекус

Овощные чипсы и тахини (кунжутная паста)

Содержат большое количество клетчатки, витаминов и минералов. Купить можно в отделе полезного питания, ПП-магазинах или сделать дома с помощью дегидратора.

Хумус и овощные палочки (морковь, сельдерей, болгарский перец, огурец)

Хумус — закуска из нутового пюре, обеспечит организм растительным источником белка. Избегайте продуктов с соей, консервантами (сорбат и бензоат натрия).

Овощные палочки — источник клетчатки, медленных углеводов и каротиноидов (растительные пигменты, обладающие антиоксидантными свойствами).

Ягоды и ореховый урбеч

Ягоды — источник биофлавоноидов, витаминов. Цельные орехи или ореховый урбеч обеспечат длительное насыщение. Избегайте арахисовой пасты, так как она зачастую заражена плесневыми грибками и провоцирует аллергические реакции.

Кокосовый йогурт с семенами чиа

Кокосовый йогурт — источник полезных бактерий для кишечника. Преимущество кокосового молока в том, что оно не содержит лактозы и казеина, из-за которых часто возникают проблемы с желудочно-кишечным трактом. Подходит для людей с непереносимостью лактозы и казеина. Также кокосовое молоко содержит каприловую кислоту, снижающую активность грибков кандиды.

Семена чиа — источник белка и Омега-3 полиненасыщенных жирных кислот.

Фреш-ролл (зелень, овощи, тофу, лаваш)

Здесь можно импровизировать и добавлять любые овощи и зелень, которые есть у вас в холодильнике. Для основы можно использовать лаваш из цельнозерновой муки — источник медленных углеводов.

Белковый батончик

При выборе батончика на перекус в продуктовом магазине обращайте внимание на состав (в нём не должно быть искусственных подсластителей и консервантов).

Хлебцы из цельнозерновой муки с гуакамоле

Гуакамоле — мексиканский соус из давленого авокадо с соком лимона, отличный источник жиров. Хлебцы из цельнозерновой муки — источник витаминов группы В и медленных углеводов.

Смузи на основе овощей

Это кладезь витаминов, минералов, пищевых волокон. Вы сами можете регулировать комбинацию белков, жиров и углеводов, исходя из ингредиентов.

Вам понадобятся жидкая основа и ингредиенты, которые больше по душе.

Жидкая основа на выбор:

вода;

кокосовая вода;

различные виды растительного молока (миндальное, кедровое, кокосовое, тыквенное).

Ингредиенты на выбор:

овощи (сельдерей, морковь, капуста, свёкла, тыква);

фрукты (апельсин, авокадо, лайм, киви, яблоко, банан);

зелень (петрушка, мята, рукола, шпинат);

ягоды (клюква, облепиха, голубика, клубника, смородина);

орехи и семена (макадамия, миндаль, кешью, кунжут, семена чиа, семена льна);

суперфуды (семена чиа, льна, кунжута, спирулина, коллаген, ягоды годжи, специи).