Что перекусить на прогулке на свежем воздухе

Необязательно брать еду с собой — ПП-варианты перекуса можно найти и в обычном магазине.
Голод на прогулке подкрадывается незаметно. Времени думать над полезным перекусом нет, поэтому мы по привычке покупаем фастфуд. Но можно поступить иначе. Рассказываем, как сделать перекус полезным и питательным.
Перекус так же, как и основной приём пищи, должен быть сбалансирован по белкам, жирам и углеводам — это даст вам длительное чувство насыщения.
Источники жиров для перекуса: семена чиа, кунжута и другие, кокосовый йогурт, жирная морская рыба, масло гхи, кокосовое масло, жирные сорта сыра, гуакамоле.
Источники белков для перекуса: хумус, растительные протеины, яйца, орехи (миндаль, фундук, фисташки, кешью, грецкий и другие) и урбечи из них, сыр твёрдых сортов.
Источники углеводов для перекуса: цельнозерновой хлеб, хлебцы, ягоды, фрукты.
Источники клетчатки: зелень, листовые овощи — айсберг, ромен, кейл, салат листовой, радичио, латук и др.
На любой сладкий вкус вырабатывается гормон инсулин, который «разносит» глюкозу по клеткам. При частых перекусах клетки теряют чувствительность к инсулину, сахар накапливается в крови, приводя к нарушениям иммунной, сердечно-сосудистой, нервной и выделительной систем.
Большое количество подсластителей повышает риск возникновения рака. В составе продуктов они могут скрываться под такими названиями:
Сахарозаменители не всегда лучший и полезный вариант. Стоит ли полностью отказываться от сахара в их пользу, читайте в статье по ссылке.
Избыточное потребление фруктозы приводит к инсулинорезистентности и неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП).
Чем короче состав, тем полезнее продукт. Надписи «био», «органик», «фитнес», «проверено», «одобрено» совсем не говорят о том, что это полезный и экологичный продукт. Чаще всего это маркетинговый ход.
Рафинированные (обработанные) продукты питания со сложным составом приводят к нарушению липидного, белкового и углеводного обмена, развитию хронических заболеваний.
Всего 2 г трансжиров в день увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний и смерти. Поэтому во время перекуса стоит избегать:
Содержат большое количество клетчатки, витаминов и минералов. Купить можно в отделе полезного питания, ПП-магазинах или сделать дома с помощью дегидратора.
Хумус — закуска из нутового пюре, обеспечит организм растительным источником белка. Избегайте продуктов с соей, консервантами (сорбат и бензоат натрия).
Овощные палочки — источник клетчатки, медленных углеводов и каротиноидов (растительные пигменты, обладающие антиоксидантными свойствами).
Ягоды — источник биофлавоноидов, витаминов. Цельные орехи или ореховый урбеч обеспечат длительное насыщение. Избегайте арахисовой пасты, так как она зачастую заражена плесневыми грибками и провоцирует аллергические реакции.
Кокосовый йогурт — источник полезных бактерий для кишечника. Преимущество кокосового молока в том, что оно не содержит лактозы и казеина, из-за которых часто возникают проблемы с желудочно-кишечным трактом. Подходит для людей с непереносимостью лактозы и казеина. Также кокосовое молоко содержит каприловую кислоту, снижающую активность грибков кандиды.
Семена чиа — источник белка и Омега-3 полиненасыщенных жирных кислот.
Здесь можно импровизировать и добавлять любые овощи и зелень, которые есть у вас в холодильнике. Для основы можно использовать лаваш из цельнозерновой муки — источник медленных углеводов.
При выборе батончика на перекус в продуктовом магазине обращайте внимание на состав (в нём не должно быть искусственных подсластителей и консервантов).
Гуакамоле — мексиканский соус из давленого авокадо с соком лимона, отличный источник жиров. Хлебцы из цельнозерновой муки — источник витаминов группы В и медленных углеводов.
Это кладезь витаминов, минералов, пищевых волокон. Вы сами можете регулировать комбинацию белков, жиров и углеводов, исходя из ингредиентов.
Вам понадобятся жидкая основа и ингредиенты, которые больше по душе.
Жидкая основа на выбор:
Ингредиенты на выбор:
Существует множество вариантов полезных перекусов, которые можно купить в магазине или приготовить заранее. Используйте цельные продукты без этикеток, сезонные овощи, фрукты и ягоды — экспериментируйте!