Что есть утром, чтобы не засыпать днем

Иногда днём охота поспать, особенно в это рабочий день. Чтобы этого не случилось, надо правильно завтракать, советует диетолог.

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Для этого нельзя есть с утра много сладкого. Стоит отказаться от выпечки, круассанов, каш в пакетиках, хлопьев и других продуктов с быстрыми углеводами. После такого завтрака, считает врач, через некоторое время начнёт тянуть ко сну.

«Человеку кажется, что такой завтрак пробуждает, но пока он доехал до работы — захотел спать, появляется жуткий упадок сил, падает внимание, начинает путаться сознание, снижается работоспособность. Это всё быстрые углеводы, которые дают всплеск энергии, быстро провоцируют выброс сахара в кровь», — рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Поэтому такой завтрак лучше заменить продуктами, содержащими медленные углеводы: цельнозерновыми крупами или ржаным хлебом с отрубями.

«Пить за завтраком можно любой напиток, но делать это не натощак. Если вы съели бутерброд с овощами, сыром или курицей, то тогда в чашку чая или кофе можно добавить кусочек сахара», — сообщила она.

Быстрые углеводы содержатся в продуктах с высоким содержанием сахара: кондитерских изделиях, сладостях, картошке, свекле, рисе и сладких фруктах, таких как бананы или персики. Они полезны для тех, кто занимается спортом или физическим трудом. Поэтому тем, кто работают на малоподвижной работе или не бегает по утрам, лучше употреблять медленные углеводы.