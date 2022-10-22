Почему опасно есть яблоки натощак

Кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова рассказала, чем может быть опасно поедание яблок натощак.
«Во фруктах полно фруктозы. Переизбыток ее, особенно натощак, приведет к жировому перерождению печени», – заявила Павлова.
Если есть яблоки на голодный желудок, то это спровоцирует повышенный аппетит, так как фруктоза вызывает невосприимчивость к гормону жировой ткани лептину, который отвечает за насыщение, написала «Российская газета».
Чтобы избежать негативных последствий, эндокринолог посоветовала съедать овощи натощак, а фрукты обязательно после основного приема пищи.
«Идеальный перекус обязательно должен содержать белок. Потому что из него могут синтезироваться и другие белки, и углеводы. А из яблока вы получите только фруктозу», – отметила она.