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1 час назад

Почему опасно есть яблоки натощак

РИА "ФедералПресс"

Кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова рассказала, чем может быть опасно поедание яблок натощак.

Почему опасно есть яблоки натощак
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Во фруктах полно фруктозы. Переизбыток ее, особенно натощак, приведет к жировому перерождению печени», – заявила Павлова.

Если есть яблоки на голодный желудок, то это спровоцирует повышенный аппетит, так как фруктоза вызывает невосприимчивость к гормону жировой ткани лептину, который отвечает за насыщение, написала «Российская газета».

Чтобы избежать негативных последствий, эндокринолог посоветовала съедать овощи натощак, а фрукты обязательно после основного приема пищи.

«Идеальный перекус обязательно должен содержать белок. Потому что из него могут синтезироваться и другие белки, и углеводы. А из яблока вы получите только фруктозу», – отметила она.

Еда,
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