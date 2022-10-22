Частое употребление риса названо опасным для здоровья

Блюда из риса считаются полезными для здоровья, однако частое употребление этого продукта может привести к негативным последствиям. Об этом рассказал врач Алексей Ковальков, пишет utro.ru.

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По словам специалиста, рис содержит крахмал в большом количестве, который выделяется в организме человека, превращаясь в глюкозу. В результате резко поднимается уровень сахара в крови, после чего начинает активно работать поджелудочная железа. Все это в итоге может привести к сахарному диабету, отметил специалист.