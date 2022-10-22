Названы продукты, которые можно грызть, когда очень хочется есть

В рационе тех, кто сидит на диете или просто следит за собственным весом, обязательно должен быть полный набор белков, жиров и углеводов. В него входят сельдерей, белок куриного яйца, морковь и отруби, рассказала в интервью телеканалу «Москва 24» врач-диетолог Наталья Лазуренко.
По словам специалиста, в любое время суток, в том числе после 18:00, можно съедать 300 граммов сельдерея. К этому углеводу следует добавить белок куриного яйца.
«На 100 граммов сельдерея приходится лишь 10–14 килокалорий. За счёт большого количества клетчатки организм тратит много сил, много энергии на переваривание и усвоение этого продукта. Поэтому сельдерей — это один из тех продуктов, которые можно грызть, когда очень хочется есть, а нельзя», — посоветовала диетолог.
Лазуренко добавила, что яичный белок содержит полный набор незаменимых аминокислот, поэтому с его помощью можно легко заменить мясо или птицу. Два яйца без желтка лучше всего съедать утром на завтрак, затем пару — в качестве перекуса и ещё два — ближе к обеду.
Врач посоветовала съедать в день в качестве перекуса одну морковь в свежем виде строго до 18:00. Овощ богат не только клетчаткой, он содержит витамины группы B, необходимые для адекватной работы центральной нервной системы, витамин А, который заботится о ногтях, о волосах, о красоте и здоровье кожи. Другой полезный продукт для тех, кто соблюдает диету, — отруби.
«Отруби — это оболочка злака, нерастворимая клетчатка. Почему она так называется? У нас просто нет ферментов, которые могут на 100% расщепить этот продукт. Что мы получаем взамен? Ощущение сытости за счёт того, что отруби наполняют желудок. Это очень важный момент, когда человек снижает вес и ему хочется что-нибудь пожевать. Сублимированные отруби очень сильно выручают, помогают быть сытым, довольным и при этом не набирать жир», — поделилась секретами здорового питания Лазуренко.