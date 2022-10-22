Названы продукты, которые можно грызть, когда очень хочется есть

«Отруби — это оболочка злака, нерастворимая клетчатка. Почему она так называется? У нас просто нет ферментов, которые могут на 100% расщепить этот продукт. Что мы получаем взамен? Ощущение сытости за счёт того, что отруби наполняют желудок. Это очень важный момент, когда человек снижает вес и ему хочется что-нибудь пожевать. Сублимированные отруби очень сильно выручают, помогают быть сытым, довольным и при этом не набирать жир», — поделилась секретами здорового питания Лазуренко.