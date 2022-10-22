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2 часа назад

Эндокринолог Павлова рассказала, что поедание яблок натощак вредит печени

Мария Кимакович

Мнением о вреде яблок для организма поделилась в своем Telegram-канале эндокринолог клиники МГУ, кандидат медицинских наук Зухра Павлова.

Специалист отметила, что люди обычно не воспринимают яблоки как полноценный прием пищи, считая, что он низкокалорийны и никакого вреда организму не принесут. Однако, это не совсем так.

По словам Павловой, в яблоках содержится очень много фруктозы, которая вызывает невосприимчивость к гормону жировой ткани, отвечающему за насыщение. Следовательно, если съесть фрукт натощак, это спровоцирует повышение аппетита. Кроме того, переизбыток фруктозы на голодный желудок в конце концов приведет к жировому перерождению печени.

Хлеб наносит только вред: правда или миф

Эндокринолог рекомендует употреблять яблоки (и другие фрукты) только после основного приема пищи.

Ранее был назван источник заражения продуктов на кухне.

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