Какой орех лучше съесть

Рассказываем об универсальном продукте для здоровья сердца, сосудов и мозга. 22 октября отмечают День орехов. Неслучайно этому питательному, экологичному и, главное, вкусному продукту посвящён праздник.

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Орехи - прекрасный источник полезных ненасыщенных жиров, клетчатки, витаминов и минералов. Они насыщают при чувстве голода и могут снизить уровень "плохого" холестерина.

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- Этот продукт - отличный источник протеина, клетчатки, витамина Е, магния, цинка, меди, селена, калия, фосфора, витамина В2 (рибофлавина) и биотина, а также железа и других фитонутриентов. Орехи полезны для профилактики анемии, снижения уровня стресса, нормализации артериального давления. Они улучшают здоровье щитовидной железы, помогают усвоению железа, образованию гемоглобина. За счёт витаминов и минералов укрепляют костную ткань. Благодаря содержанию Омега-3 орехи могут снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и воспалительных процессов в организме. У разных видов орехов похожий состав, однако в некоторых концентрация полезных веществ выше, - рассказала нутрициолог, кандидат медицинских наук Татьяна Притыкина.

Вместе с экспертом мы выбрали топ-7 наиболее полезных орехов и рассказываем, чем полезен каждый из них и кому какой подойдёт.

Грецкий орех лидирует в нашем рейтинге за счёт высокого уровня антиоксидантов и Омега-3. Его употребление способствует снижению "плохого" холестерина. Поэтому у него самые лучшие показатели по профилактике рака и сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, из-за высокого содержания витамина B1 грецкие орехи положительно влияют на работу мозга: улучшают память, концентрацию внимания и другие ключевые когнитивные функции, а также снижают тревогу.

Масло грецкого ореха широко используется в косметологии: оно питает и подтягивает кожу, помогает от шелушения на губах. При нанесении на волосы ускоряет их рост.

Фундук - это кладезь антиоксидантов, которые снижают воспаление в организме, уровень "плохого" холестерина и защищают от рака. Антиоксиданты в составе орехов замедляют процессы старения организма, препятствуют преждевременному появлению морщин. Также они улучшают цвет лица, борются с пигментацией.

Миндаль богат белком, в нём высокое содержание витамина Е, что улучшает стенки сосудов и снижает риск сердечных проблем. Миндаль содержит больше клетчатки, витамина Е и кальция, чем любой другой орех. Миндаль является естественным источником 15 питательных веществ, включая полезные жиры, клетчатку, магний, медь, рибофлавин, фосфор и марганец, а также калий, железо, фолиевую кислоту, цинк, ниацин и тиамин. По некоторым данным, миндаль может иметь терапевтический эффект при слабости, вызванной диабетом.

Кешью - отличный источник меди и магния, железа, марганца, цинка и фосфора. Подойдёт для улучшения работы нервной системы, укрепления иммунитета и поможет восполнить дефицит железа. Сочетание железа и меди способствует повышению уровня гемоглобина и является эффективным способом профилактики анемии. Цинк, входящий в состав ореха, необходим для работы репродуктивных органов как у мужчин, так и у женщин.

Кедровый орех содержит не только высококачественный белок, который быстро усваивается, но и аминокислоту триптофан, которая помогает бороться с бессонницей. Он является хорошим источником марганца, витамина Е, К и меди. А ещё кедровый орех богат цинком, который играет важную роль в работе иммунной системы. Кедровый орех повышает сопротивляемость организма вирусам, поэтому его рекомендуют в восстановительный период после болезней.

Арахис - эти бобы являются хорошим профилактическим средством при заболеваниях сердца, рака и гастрита. Арахис оказывает благотворное действие на нервную систему, успокаивает при перевозбуждении и помогает при бессоннице. Он является отличным антиоксидантом. Улучшает слух, зрение и память.

Бразильский орех служит здоровым перекусом для повышения энергетической зарядки и концентрации. Это вид ореха является одним из самых насыщенных суперфудов - они содержат большое количество селена и могут уменьшить воспаление, а также поддержать мозг, иммунную и сердечно-сосудистую систему, регулировать работу щитовидной железы.

Специалисты связывают низкое потребление селена с заболеваниями щитовидной железы. Если у человека низкий уровень селена, то "щитовидка" должна работать больше, чем обычно, для выработки своих гормонов, и организму будет сложнее преобразовать эти гормоны в форму, которую могут использовать клетки. Кроме того, селен, что входит в его состав, повышает фертильность женщины, предотвращает онкологические заболевания молочной железы и костей. Селен вместе с остальными витаминами и антиоксидантами омолаживает клетки кожи.

Масло бразильского ореха питает и увлажняет кожу, укрепляет ногти, придаёт волосам здоровый блеск.

Но как для женщин, так и для мужчин существуют противопоказания, при которых орехи исключают из рациона:

Ожирение 2-4-й степени. Людям с избыточным весом запрещено есть грецкие орехи, поскольку они калорийны. Для начала следует снизить вес, а потом включить в диету грецкие орехи. Чтобы избежать переедания и набора массы, рекомендуется съедать около 20-30 граммов - 6-7 ядрышек в день. Индивидуальная непереносимость и аллергия. Аллергическая реакция может появиться на любой химический компонент грецкого ореха. Проявления симптомов аллергии индивидуальны. Если вы ощутили недомогание после употребления грецких орехов, то прекратите их есть, примите антигистаминный препарат и обратитесь к аллергологу. Повышенная свёртываемость крови. Кальций и белок, присутствующие способны вызвать в нездоровом или ослабленном организме образование белка фибрина, приводящего к тромбозу. Воспаление поджелудочной железы и кишечные расстройства. В стадии обострения заболеваний ЖКТ грецкие орехи следует исключить из рациона. Заболевания эпидермиса: экзема, нейродермит и псориаз. Даже малое количество грецких орехов может спровоцировать зуд и новые высыпания.