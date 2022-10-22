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1 час назад

Необычные котлеты из грибов

Мария Кимакович

Если мясные котлеты вам надоели или вы вовсе не едите мясо, попробуйте приготовить им вкусную и не менее сытную замену. Рецептом делится «Рамблер».

Необычные котлеты из грибов
Фото: burst.shopify.comburst.shopify.com

Ингредиенты:

  • Шампиньоны – 500 г
  • Картофель – 1 шт. среднего размера
  • Молоко – 1 стакан
  • Яйцо – 3шт.
  • Сливочное масло – 50 г
  • Соль, перец – по вкусу
  • Панировочные сухари – для обвалки
  • Подсолнечное масло – для жарки

Свойства грибов: польза и вред для организма

Способ приготовления:

  1. Грибы вымыть, хорошо высушить и мелко нарезать.
  2. Обжарить на раскаленной сковороде на сливочном масле в течение 5-10 минут. Остудить.
  3. Добавить к грибам яйца и 1,5 ст. ложки панировочных сухарей.
  4. Картофель почистить, натереть на мелкой терке, отжать лишнюю влагу.
  5. Добавить к грибам и яйцам.
  6. Посолить, поперчить, хорошенько перемешать.
  7. Руками, смоченными в воде, сформировать из получившейся массы котлеты, обвалять в панировочных сухарях и обжарить с обеих сторон до золотистого цвета.
  8. Подавать в качестве самостоятельного блюда или с любым гарниром.

Ранее диетолог рассказала, кому нельзя есть грибы.

Еда,
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