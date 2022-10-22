Необычные котлеты из грибов

Если мясные котлеты вам надоели или вы вовсе не едите мясо, попробуйте приготовить им вкусную и не менее сытную замену. Рецептом делится «Рамблер».Ингредиенты:Шампиньоны – 500 гКартофель – 1 шт. среднего размераМолоко – 1 стаканЯйцо – 3шт.Сливочное масло – 50 гСоль, перец – по вкусуПанировочные сухари – для обвалкиПодсолнечное масло – для жаркиСвойства грибов: польза и вред для организмаСпособ приготовления:Грибы вымыть, хорошо высушить и мелко нарезать.Обжарить на раскаленной сковороде на сливочном масле в течение 5-10 минут. Остудить.Добавить к грибам яйца и 1,5 ст. ложки панировочных сухарей.Картофель почистить, натереть на мелкой терке, отжать лишнюю влагу.Добавить к грибам и яйцам.Посолить, поперчить, хорошенько перемешать.Руками, смоченными в воде, сформировать из получившейся массы котлеты, обвалять в панировочных сухарях и обжарить с обеих сторон до золотистого цвета.Подавать в качестве самостоятельного блюда или с любым гарниром.Ранее диетолог рассказала, кому нельзя есть грибы.