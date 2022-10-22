Кому противопоказано есть стейки

В умеренных количествах постные куски стейка могут быть даже полезны для организма. Однако есть люди с определёнными заболеваниями, которым следует вообще отказаться от такого мяса.

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1. Тем, у кого есть проблемы со здоровьем, связанные с кишечником.

Проблема в том, что желудочно-кишечные заболевания затрудняют переваривание красного мяса. Первым признаком наличия этой проблемы является сильное вздутие живота и дискомфорт.

2. Тем, у кого аллергия на красное мясо.

Речь идёт о синдроме альфа-гал. При нём иммунитет неадекватно реагирует на галактозу-альфа-1,3-галактозу. Симптомы аллергии проявляются в виде крапивницы, зуда и/или шелушения кожи (экземы), насморка, головных болей, хрипов или одышки, болей в желудке, диареи, тошноты или рвоты, а также отёков.

3. Людям, у которых диабет.

Стейк содержит гораздо больше насыщенных жиров, которые могут обеспечивать накопление «плохого» холестерина и повышать кровяное давление. Люди с диабетом имеют повышенный риск сердечных заболеваний, поэтому отказ от стейка предотвратит дальнейшее увеличение риска.

4. Тем, у кого есть член семьи с колоректальным раком.

Употребление стейка и другого подобного красного мяса связано с несколькими различными видами рака, особенно раком толстой кишки.