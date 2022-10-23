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1 час назад

Диетолог Коробкина назвала самую полезную зелень

Вечерняя Москва

Врач — диетолог-нефролог Анна Коробкина сообщила, что любая местная и сезонная зелень полезна, особенно в холодные сезоны, когда организму не хватает витаминов. Но есть ее виды, которые особенно богаты полезными веществами.

Диетолог Коробкина назвала самую полезную зелень
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Медик рассказала, что самой доступной и полезной зеленью является петрушка. Ее можно выращивать круглый год на подоконнике, она является отличным источником витамина К.

«Витамин К существует в двух формах. Витамин К2 может вырабатываться микрофлорой кишечника человека, а вот источником витамина К1 является зелень, в особенности петрушка. Витамин К помогает синтезировать плазменные факторы свертывания и протромбин для остановки кровотечений и заживления ран», — сообщила Коробкина.

Она добавила, что петрушка обладает мочегонным и желчегонным действием, содержит натрий, калий, цинк, фосфор и магний, органические кислоты, флавоноиды, фитонциды.

«Что касается эфирных масел, в петрушке содержится эвгенол, который обладает выраженным противовоспалительным эффектом, укрепляет сопротивляемость организма инфекциям», — рассказала врач изданию «Газета.ru».

По ее словам, данная зелень сочетается со всеми видами продуктов, поэтому применима в любом блюде.

Врач-диетолог Наталия Гридина назвала три главных продукта для укрепления иммунитета.

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