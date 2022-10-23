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2 часа назад

Для отличного воскресного завтрака: готовим кофейную запеканку

Eva.ru

Что может быть лучше воскресного утра с семьей, когда можно никуда не спешить и позавтракать без суеты? Только воскресный семейный завтрак, для которого вы приготовите ароматную кофейную запеканку. Рецепт хорошего настроения прилагается.

Кофейная запеканку для отличного воскресного завтрака
Фото: Eva.ruEva.ru

Ингредиенты:

Для запеканки:

  • Творог — 550 г
  • Кефир — 250 г
  • Яйца — 5 шт.
  • Манная крупа — 90 г
  • Сахар — 100 г
  • Ванильный сахар — 10 г
  • Кофе 3 в 1 — 20 г

Для глазури:

  • Темный шоколад — 80 г
  • Сливочное масло — 30 г

Процесс приготовления:

Залить манную крупу кефиром и оставить на 30 минут. Разделить яйца на белки и желтки. К творогу добавить желтки, кофе, манную крупу с кефиром и взбить блендером. К белкам добавить сахар, ванильный сахар и взбить до пышной массы. В творожную массу переложить взбитые белки и аккуратно перемешать до однородности. Разъемную форму, смазать сливочным маслом и выложить получившуюся массу. Отправить в разогретую до 140С духовку на 1 час и 20 минут.

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