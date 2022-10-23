Кофейная запеканку для отличного воскресного завтрака

Что может быть лучше воскресного утра с семьей, когда можно никуда не спешить и позавтракать без суеты? Только воскресный семейный завтрак, для которого вы приготовите ароматную кофейную запеканку. Рецепт хорошего настроения прилагается.

Ингредиенты:

Процесс приготовления:

Залить манную крупу кефиром и оставить на 30 минут. Разделить яйца на белки и желтки. К творогу добавить желтки, кофе, манную крупу с кефиром и взбить блендером. К белкам добавить сахар, ванильный сахар и взбить до пышной массы. В творожную массу переложить взбитые белки и аккуратно перемешать до однородности. Разъемную форму, смазать сливочным маслом и выложить получившуюся массу. Отправить в разогретую до 140С духовку на 1 час и 20 минут.