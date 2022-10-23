Россияне стали покупать больше сладостей: причины

Больше всего стали покупать шоколадных батончиков – на 26 % в сентябре и на 29 % – в первой половине октября. Средний чек стал больше на 278 рублей, то есть в 2,7 раза. Чаще всего брали шоколадные батончики с нугой и арахисом, детские батончики с молочной начинкой и молочный шоколад. Стали больше брать и конфеты на развес. За сентября – на 26 %, за первую половину октября – на 15 %. Средний чек в сентябре 2022 года составил 255 рублей, что на 41 % больше, чем за этот же период прошлого года. Натурального шоколада купили больше на 13 % за сентябрь 2022 года, а средний чек вырос на 61 % и составил 275 рублей, сообщает «ПРАЙМ». Ранее «ФедералПресс» писал о том, в каких городах России комфортнее жить зимой.