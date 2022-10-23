Три главных преимущества свеклы для здоровья

По словам диетолога Дидем Йылдыз Кючук, у свёклы есть как минимум три полезных свойства. Поэтому обязательно включите этот овощ в свой рацион.

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Прежде всего, свёкла защищает от развития старческого слабоумия. Этот продукт укрепляет иммунитет благодаря наличию в его составе витамина С. Также в организме человека нитраты красной свёклы преобразуются в оксид азота. За счёт этого головной мозг снабжается кровью, а мыслительные функции активируются. Всё это и спасает от появления с возрастом у человека болезни Альцгеймера.

Следующее преимущество красной свёклы - это снижение кровяного давления. Как уже говорилось выше, в организме нитраты, получаемые из свёклы, преобразуются в оксид азота. Благодаря этому веществу улучшается кровообращение, снижается давление. А повышенное давление может стать причиной инфаркта. Тем не менее гипертоникам употреблять много свёклы опасно: в продукте среднего размера - 106 мг натрия.

Если вам нужно контролировать уровень сахара в крови, то будьте осторожны со свёклой. В одном таком продукте среднего размера (136 г) - 9 г углеводов. Но в умеренных количествах свёкла будет полезна даже для людей с диабетом, так как в её состав входит клетчатка.