Хотите сбросить вес? Вот три лучших завтрака для этого

Считается, что завтрак - самый важный приём пищи за день. А особенно это справедливо для тех, кто хочет избавиться от лишних килограммов.
Специалисты в области питания Триста Бест, Бренда Перальта, доктор Мэтт Чалмерс подчеркнули, что есть определённые продукты, ускоряющие обмен веществ. Их можно есть на завтрак.
В них много белка, который увеличивает термический эффект пищи, то есть TEF. При переваривании подобных продуктов внутренняя температура тела человека повышается, за счёт чего сжигается больше калорий во время еды.
Овёс - цельнозерновой продукт, содержащий большое количество питательных веществ и клетчатки. Благодаря последнему элементу вы вряд ли станете переедать и перекусывать вечером, к тому же для расщепления клетчатки нужно много калорий, а это поможет ускорить метаболизм.
В таком завтраке много белка и совсем мало углеводов. Кроме того, это отличный вариант, чтобы зарядить организм энергией, ускорить обмен веществ и дольше ощущать себя сытым. Вместе с одной порцией йогурта вы получите 15-20 г белка.