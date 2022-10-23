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42 минуты назад

Хотите сбросить вес? Вот три лучших завтрака для этого

Ferra.ru

Считается, что завтрак - самый важный приём пищи за день. А особенно это справедливо для тех, кто хочет избавиться от лишних килограммов.

Хотите сбросить вес? Вот три лучших завтрака для этого
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Специалисты в области питания Триста Бест, Бренда Перальта, доктор Мэтт Чалмерс подчеркнули, что есть определённые продукты, ускоряющие обмен веществ. Их можно есть на завтрак.

Яйца

В них много белка, который увеличивает термический эффект пищи, то есть TEF. При переваривании подобных продуктов внутренняя температура тела человека повышается, за счёт чего сжигается больше калорий во время еды.

Овсянка

Овёс - цельнозерновой продукт, содержащий большое количество питательных веществ и клетчатки. Благодаря последнему элементу вы вряд ли станете переедать и перекусывать вечером, к тому же для расщепления клетчатки нужно много калорий, а это поможет ускорить метаболизм.

Греческий йогурт

В таком завтраке много белка и совсем мало углеводов. Кроме того, это отличный вариант, чтобы зарядить организм энергией, ускорить обмен веществ и дольше ощущать себя сытым. Вместе с одной порцией йогурта вы получите 15-20 г белка.

Еда,
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