Вы и подумать не могли: у сливы - 10 полезных для организма свойств

Слива считается неплохим источником кальция, калия, фосфора, магния, различных витаминов. И это ещё не всё. Всего у этого продукта - целых 10 преимуществ для здоровья.

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Итак, чем же полезна слива для организма? На самом деле у этого фрукта положительных свойств - масса.

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Улучшение работы сердца. Сливы защищают от повышенного давления и уровня холестерина. Исследования показывают, что эти продукты способны снижать показатели «плохого» холестерина, триглицеридов, ангиотензина. Последнее вещество связано с повышением кровяного давления. Защита от рака. В состав сливы входят соединения, которые помогают предотвратить развитие рака. Это кофейная кислота, каротиноиды, полифенолы, две разновидности антиоксидантов. Научные исследования доказывают, что благодаря сливам можно замедлить развитие доброкачественных опухолей и не допустить их превращение в злокачественные. Уменьшение симптомов аллергии. При воздействии на организм человека аллергенов выделяется гистамин. Слива помогает высвободить это вещество в крови и избавиться от признаков аллергии. Борьба со стрессом. В состав сливы входит магний, поэтому она помогает в снятии стресса и обретении спокойствия. Помощь в похудении. В сливах много клетчатки, благодаря которой человек дольше ощущает себя сытым. Для значительной потери веса нужно в день получать всего 30 г клетчатки.

Поддержание здоровья кожи. Происходит это за счёт витаминов А и С. Причём витамин С даже препятствует старению кожи. Замедление старения. В сливах есть такие вещества, как флавоноиды. Именно они обладают подобным эффектом. Профилактика выпадения волос. Всё это - благодаря входящим в состав слив антиоксидантам. Польза для мужского здоровья. В сливе много витамина С, а он помогает понизить уровень гормона стресса и сделать сперматозоиды более подвижными. Польза для женского здоровья. Фолиевая кислота нужна женскому организму для профилактики врождённых дефектов у ребёнка и для правильного развития малыша. При беременности некоторые страдают запорами, а слива содержит клетчатку и поможет этого избежать.